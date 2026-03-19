Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết nghị phê chuẩn ông Vũ Hải Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao Nghị quyết của UBTVQH phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV đối với ông Vũ Hải Hà

Chiều 19-3, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì lễ công bố và trao Nghị quyết của UBTVQH phê chuẩn chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV đối với ông Vũ Hải Hà.

Theo đó, UBTVQH quyết nghị phê chuẩn ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Vũ Hải Hà, thay mặt UBTVQH, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc mừng tập thể Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã được bổ sung, kiện toàn nhân sự lãnh đạo; chúc mừng cá nhân ông Vũ Hải Hà được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm.

Ông Vũ Hải Hà là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ Cử nhân ngôn ngữ Anh, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Chính sách công, Cao cấp lý luận chính trị. Ông có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm công tác và trưởng thành tại Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đã kinh qua ở nhiều vị trí: Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Thường trực, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

ANH PHƯƠNG