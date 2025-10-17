OPPO Find X9 Series ra mắt tại Việt Nam cùng lúc với sự kiện ra mắt toàn cầu

Sau thành công vang dội của thế hệ tiền nhiệm, bộ đôi Find X9 và Find X9 Pro được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn đột phá mới cho nhiếp ảnh di động và phân khúc flagship trên toàn thế giới.

OPPO Find X9 Series với các màu sắc trẻ trung

Hôm nay 17-10, OPPO chính thức công bố dòng flagship mới nhất Find X9 Series sẽ ra mắt trên thị trường toàn cầu tại Barcelona vào ngày 28-10-2025 và sẽ được ra mắt cùng lúc tại Việt Nam

Đặc biệt, ngay sau khi OPPO thông báo sự kiện ra mắt, Đại sứ thương hiệu - Sơn Tùng M-TP đã đăng tải hình ảnh mở hộp và trải nghiệm Find X9 Pro đầu tiên trên thị trường quốc tế. Với tín hiệu đặc biệt này, OPPO Việt Nam cũng chính thức công bố ra mắt thế hệ flagship mới nhất Find X9 Series vào ngày 29-10, cùng thời điểm ra mắt toàn cầu, mang đến cho người dùng Việt Nam cơ hội trải nghiệm sản phẩm flagship sớm nhất mà không cần phải chờ đợi.

Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP cũng trở thành nghệ sĩ mở đầu hành trình khám phá khả năng nhiếp ảnh đột phá của dòng flagship này. Là một biểu tượng đại chúng được giới trẻ yêu mến, Sơn Tùng M-TP không chỉ đơn thuần sử dụng công nghệ mà còn tận dụng Find X9 Pro trở thành công cụ để thể hiện cái tôi nghệ thuật và kể lại những câu chuyện bản sắc riêng của mình.

Find X9 Series mang ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài sang trọng và cảm giác cầm nắm thoải mái. Bộ đôi flagship được trang bị màn hình phẳng cao cấp với viền màn hình siêu mỏng chỉ 1,15mm ở cả 4 cạnh. Find X9 sở hữu màn 6,59 inch nhỏ gọn, trong khi Find X9 Pro mang đến trải nghiệm thị giác đắm chìm hơn với kích thước 6,78 inch.

Bộ đôi được trang bị hệ thống Hasselblad Master Camera kết hợp cùng giải pháp nhiếp ảnh điện toán độc quyền LUMO Image Engine do OPPO tự phát triển. Đặc biệt, Find X9 Pro thiết lập một tiêu chuẩn nhiếp ảnh di động mới với camera telephoto Hasselblad 200MP. Đồng phát triển cùng Hasselblad từ hiệu chuẩn cảm biến đến thiết kế quang học, camera tele này đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Hasselblad, để mang lại độ chi tiết đến kinh ngạc trong các bức ảnh.

Find X9 Series được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500, đưa dòng sản phẩm này trở thành một trong những thiết bị đầu tiên trang bị vi xử lý 3nm tiên tiến này. Kết hợp công nghệ pin silicon-carbon thế hệ thứ ba do OPPO phát triển, với dung lượng 7025mAh (đối với Find X9) và 7500mAh (đối với Find X9 Pro), nhằm đảm bảo thời lượng pin lên đến 2 ngày liên tục.

Ông Pete Lau, Giám đốc Sản phẩm tại OPPO chia sẻ: "Với dòng flagship Find X Series, OPPO luôn không ngừng thiết lập tiêu chuẩn mới về khả năng chụp ảnh trên di động, qua việc kết hợp giữa phần cứng dẫn đầu với công nghệ nhiếp ảnh điện toán tối tân. Đặc biệt, qua hợp tác với Hasselblad, Find X9 Series đã tiến thêm một bước đột phá về chất lượng hình ảnh. Kết hợp với thiết kế sang trọng, thời lượng pin mạnh mẽ, và hệ điều hành ColorOS 16 mượt mà, liền mạch, Find X9 Series được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa trải nghiệm flagship và khai mở một kỷ nguyên sáng tạo mới với thiết bị di động”.

Sử dụng hệ điều hành ColorOS 16 mới nhất, mượt nhất, Find X9 Series thiết lập một chuẩn mực mới về sự độ mượt, thông minh và kết nối. Với công nghệ hiệu ứng liền mạch và thuật toán đồ họa siêu mượt, giao diện người dùng trở nên linh hoạt và mượt mà hơn bao giờ hết.

Tính năng cân chỉnh sáng chân dung AI cùng các tính năng AI thông minh khác góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch và truyền cảm hứng để người dùng tự do sáng tạo. Bên cạnh đó, với khả năng kết nối mở rộng, người dùng có thể dễ dàng kết nối thiết bị với các máy tính PC, Mac và nhiều phụ kiện khác.

Với hàng loạt nâng cấp và đổi mới, Find X9 Series hứa hẹn mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng, Find X9 Series sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 29- 10 (theo giờ Việt Nam), cùng thời điểm với toàn cầu. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của OPPO trong việc mang đến những công nghệ tiên tiến nhất, mới nhất và sớm nhất đến với người dùng Việt Nam, phá bỏ những giới hạn thời gian và không gian thường thấy giữa sự kiện quốc tế và trong nước.

BÌNH LÂM