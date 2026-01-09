Màn hình Spatial Signage 3D không cần kính chuyên cho quảng cáo

Spatial Signage là giải pháp màn hình 3D không cần kính mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động

Giải thưởng này đánh dấu lần đầu tiên Samsung được công nhận ở hạng mục “Công nghệ doanh nghiệp”, trùng với thời điểm ra mắt màn hình thương mại này tại triển lãm.

Spatial Signage là giải pháp màn hình 3D không cần kính mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và giàu tính nhập vai. Ứng dụng công nghệ hiển thị đột phá của Samsung, màn hình tạo hiệu ứng chân thực bằng cách bổ sung chiều sâu đa hướng cho nội dung 2D, giúp các không gian mua sắm trở nên cuốn hút hơn mà vẫn tận dụng được nguồn nội dung sẵn có.

Thiết kế hiện đại với độ mỏng chỉ 52 mm cùng khung hình lớn 85 inch cho phép Spatial Signage dễ dàng bố trí hài hòa trong những môi trường đề cao thẩm mỹ – từ các chuỗi bán lẻ quy mô lớn, cửa hàng cao cấp cho đến sân vận động và khu vực giải trí. Với nền tảng Samsung VXT tích hợp, người dùng có thể triển khai và quản lý nội dung từ xa trên nhiều thiết bị, bao gồm hình ảnh nổi bật của sản phẩm trưng bày, thông tin hàng hóa tại điểm bán và các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Hằng năm, Giải thưởng Sáng tạo CES là nơi tôn vinh những thiết kế và sáng tạo kỹ thuật xuất sắc trong nhiều nhóm sản phẩm công nghệ. Với vị thế số 1 toàn cầu về màn hình kỹ thuật số trong 16 năm liên tiếp1, sự ghi nhận dành cho Spatial Signage tiếp tục khẳng định cam kết của Samsung trong việc mang đến các giải pháp và sản phẩm hiển thị đẳng cấp, có khả năng thu hút mạnh mẽ người mua sắm và chuyển đổi họ thành khách hàng thực thụ.

KIM THANH