Dreame Technology giới thiệu hai sản phẩm hút bụi lau nhà

Dreame Technology đã giới thiệu tới người dùng tại Việt Nam hai sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái: Dreame H15 Pro FoamWash và Dreame L50 Ultra CE, được ứng dụng công nghệ hiện đại để mang lại không gian sống sạch sâu, tiện nghi và an toàn cho mọi gia đình.

Dreame H15 Pro FoamWash có giá bán 14.990.000 đồng

Máy hút bụi lau nhà Dreame H15 Pro FoamWash lần đầu tiên tích hợp công nghệ phun bọt làm sạch chuyên biệt, sử dụng dung dịch Foaming Floor Cleaner được thiết kế riêng cho môi trường có nhiều thú cưng. Lớp bọt dày mịn bám chặt vào bề mặt, nhanh chóng phá vỡ cấu trúc vết bẩn và trung hòa đến 99% mùi khó chịu từ chất thải thú cưng, trả lại không gian trong lành và dễ chịu.

Kết hợp lực hút mạnh 23.000Pa cùng tốc độ lau 480 vòng/phút, thiết bị dễ dàng xử lý các vết bẩn cứng đầu chỉ với ba bước đơn giản: Nhấn phun bọt – Trung hòa vết bẩn – Hút sạch. Hệ thống cảm biến RGB 5 kênh nhận diện vết bẩn siêu chính xác cùng hộp tự động pha dung dịch lau sàn điều chỉnh tỷ lệ từ 1:200 đến 1:30 giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà sàn nhà luôn sạch tinh tươm.

"Cánh tay robot thông minh" GapFree™, công nghệ độc quyền của Dreame giúp làm sạch mép tường và góc cạnh với độ chính xác gần như tuyệt đối, được nâng cấp lên phiên bản 2.0 trên H15 Pro FoamWash cải thiện độ nhạy cảm biến chuyển động đến 37% và độ bền lưỡi gạt tăng 40% so với thế hệ trước. Ngoài ra, công nghệ làm sạch con lăn Smart ThermoTub™ với nhiệt độ lên đến 100°C đảm bảo diệt 99,99% vi khuẩn và nấm, an toàn cho trẻ nhỏ, mẹ bầu và thú cưng.

L50 Ultra CE sở hữu lực hút Vormax 25.000Pa – mạnh mẽ nhất trong phân khúc giá dưới 20 triệu đồng hiện nay. Sức mạnh vượt trội cho phép robot xử lý những vết bẩn, bụi bám cứng đầu trên thảm, khe kẽ trong nhà hiệu quả hơn bao giờ hết.

Dreame L50 Ultra CE sở hữu công nghệ tay xoay kép cho phép chổi cạnh và giẻ lau tự động vươn ra, làm sạch mép tường và góc nhà hiệu quả. Hệ thống giẻ lau xoay với 32 cấp độ cấp ẩm giúp sàn nhà luôn sáng bóng, đồng thời tính năng tự nâng giẻ lau thông minh hạn chế ướt thảm.

Robot hút bụi lau nhà Dreame L50 Ultra CE có giá chính hãng 26.490.000 đồng và trong giai đoạn mở bán, sản phẩm có giá ưu đãi 18.990.000 đồng…

Trạm sạc đa năng tích hợp khay giặt AceClean™ với 20 đầu phun nước nóng đến 80°C, cung cấp khả năng tự động giặt – sấy khô giẻ lau cho robot, đồng thời vệ sinh trạm giặt. Bên cạnh đó là các tính năng tự động cao cấp khác như đổ bụi, châm nước, pha nước lau sàn. Tất cả mang đến trải nghiệm thư thái, hoàn toàn rảnh tay cho người dùng trong việc vệ sinh sàn nhà mỗi ngày.

