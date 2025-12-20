Máy lọc nước và làm đá Coway AIS giá 38.000.000 đồng

Coway Vina, thương hiệu máy lọc nước và không khí hàng đầu Hàn Quốc tại Việt Nam đã giới thiệu dòng sản phẩm lọc nước cao cấp mới nhất mang tên Coway AIS (CHPI-7520L) trong sự kiện trải nghiệm diễn ra tại TTTM Crescent Mall (phường Tân Mỹ, TPHCM).

Máy lọc nước và làm đá Coway AIS nhỏ gọn và thông minh

Coway AIS sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều rộng chỉ 270mm, tối ưu không gian bàn bếp. Với hai phiên bản màu sắc trang nhã là Trắng và Xám, Coway AIS là thiết bị gia dụng đáp ứng tối ưu tông màu nội thất đẳng cấp trong các căn bếp hiện đại.

Điểm nhấn của dòng máy lọc nước Coway AIS nằm ở việc tích hợp cả công nghệ lọc nước RO và làm đá. Coway AIS vừa cung cấp nước uống trực tiếp đạt chuẩn quốc tế (QCVN 6-1:2010/BYT, chứng nhận NSF/ANSI và chứng nhận WQA từ Hiệp hội Chất lượng nước Hoa Kỳ) với 3 cấp nhiệt độ: nóng, lạnh và thường; vừa vận hành như một máy làm đá viên “siêu sạch” tự động, giúp việc pha chế các thức uống yêu thích trở nên thuận tiện hơn.

Để đảm bảo cam kết cho chất lượng nước lọc, Coway AIS sở hữu 3 lõi lọc tiên tiến tương ứng với 06 bước khắt khe, bao gồm lõi Plus Neo-Sense loại bỏ tạp chất thô và Clo, màng lọc RO Membrane loại bỏ các chất gây ô nhiễm, vi sinh vật có hại trong nước, cùng lõi Plus Inno-Sense giúp loại bỏ mùi lạ, đồng thời tăng cường mùi vị nước. Từ nguồn nước tinh khiết đó, Coway AIS sử dụng công nghệ tạo sóng Crystal để tạo ra những viên đá nhanh hơn, trong suốt, không bọt khí, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Với công nghệ Dual UV Care (UV Kép) tự động khử trùng bằng đèn LED UV tại hai vị trí quan trọng nhất là khoang chứa đá và vòi nước với tần suất lên đến 4 lần mỗi ngày. Sự kết hợp này giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn như E.coli, tụ cầu vàng hay trực khuẩn mủ xanh, đảm bảo nước và đá đạt trạng thái vô trùng khi đến tay người dùng.

Sản phẩm này còn sở hữu các tính năng thông minh và tiết kiệm điện. Người dùng có thể chọn chính xác 250ml, 500ml hoặc 1000ml theo từng nhu cầu hàng ngày, đặc biệt với My Cup, bạn dễ dàng lưu lại mức nước yêu thích (120–800ml) chỉ với vài thao tác đơn giản. Ngoài ra, chế độ Eco Mode tự động giảm sáng đèn và tạm dừng làm đá khi môi trường tối, giúp tiết kiệm điện và đảm bảo sự yên tĩnh vào ban đêm. Máy cũng tích hợp khóa an toàn bảo vệ trẻ nhỏ khỏi nguy cơ bỏng nước nóng.

Coway AIS hiện đã có mặt tại trên các nền tảng Online và Showroom Coway tại Hà Nội, TPHCM với mức giá niêm yết là 38.000.000 đồng (chưa kèm khuyến mãi). Đặc biệt, Coway còn có dịch vụ thuê chỉ với 930.000 đồng/tháng đi kèm với dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ và thay lõi đúng hạn hoàn toàn miễn phí trong thời gian khách hàng sở hữu máy.

KIM THANH