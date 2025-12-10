Loa Bluetooth JBL Grip siêu di động

JBL đã giới thiệu JBL Grip, mẫu loa Bluetooth siêu di động thế hệ mới cùng khả năng chống bụi, kháng nước chuẩn IP68 và chống va đập… Tất cả có trong một thiết kế nhỏ gọn.

JBL Grip cực kỳ bền bỉ với chuẩn chống nước...

Sở hữu chất âm JBL Pro Sound đậm nét cùng công suất đầu ra 16W, JBL Grip được trang bị công nghệ AI Sound Boost giúp tăng cường âm trầm (bass) sâu hơn, mạnh mẽ hơn mà không gây méo tiếng. Người dùng có thể ghép đôi hai loa để tạo hiệu ứng âm thanh stereo hoặc kết nối nhiều loa cùng lúc thông qua công nghệ Auracast để khuấy động không gian.

Dù bạn đi đâu, JBL Grip cũng sẵn sàng đồng hành. Với móc treo dây tích hợp tiện lợi, chiếc loa dễ dàng gắn vào balo, xe đạp hay thuyền kayak. Được thiết kế cực kỳ bền bỉ với chuẩn chống nước, bụi IP68 và khả năng chống va đập, bạn có thể thỏa sức dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mà không cần lo lắng về độ bền của thiết bị.

JBL Grip có thiết kế thẳng đứng, mô phỏng nhịp chuyển động tự nhiên của bạn và dễ dàng cầm, treo hoặc đặt ở bất cứ đâu. Logo JBL cũng được xếp dọc để đồng điệu với thiết kế dáng đứng cá tính. Để "bắt sóng" cảm xúc, mặt sau loa được trang bị hệ thống đèn nền ambient. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh màu sắc và cường độ ánh sáng qua ứng dụng JBL Portable để phù hợp với từng playlist nhạc.

JBL Grip có thời lượng pin lên đến 12 giờ, và thêm 2 giờ nữa khi kích hoạt Playtime Boost, là chế độ tối ưu hiệu suất để âm thanh vang lớn hơn và sắc nét hơn... và có giá niêm yết 2.990.000 đồng và được mở bán chính thức tại Việt Nam từ ngày 10-12-2025 với nhiều màu sắc cá tính.

