TV Micro RGB 130 inch của Samsung với thiết kế táo bạo

Hôm nay 5-1, Samsung Electronics ra mắt TV Micro RGB 130 inch đầu tiên trên thế giới (mẫu R95H) tại CES 2026, đánh dấu sự xuất hiện của màn hình Micro RGB lớn nhất từ trước đến nay và định hướng thiết kế táo bạo mới cho các dòng TV siêu cao cấp.

TV Micro RGB 130 inch đầu tiên trên thế giới của Samsung

Kích thước ấn tượng, công nghệ màu thế hệ mới và phong cách thiết kế nổi bật của TV Micro RGB một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu lâu dài của Samsung trong kỹ thuật chế tác kết hợp thẩm mỹ cao cấp.

Với khung màn hình hoành tráng và cải thiện hiệu suất âm thanh, màn hình 130 inch được thiết kế để trông như một cửa sổ rộng lớn thay vì chiếc TV thông thường, bao trùm không gian, tạo cảm giác mở rộng trực quan cho căn phòng.

Sản phẩm hỗ trợ HDR10+ ADVANCED và Eclipsa Audio nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh và âm thanh, đồng thời kết hợp Vision AI Companion cải tiến của Samsung, cho phép tìm kiếm theo hội thoại, gợi ý chủ động và truy cập các tính năng AI cũng như các ứng dụng, như AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot và Perplexity. Màn hình độc đáo này sẽ được trưng bày tại Khu triển lãm Samsung xuyên suốt CES 2026 tại Las Vegas, Nevada.

TV mang đến vẻ đẹp hiện đại, lấy cảm hứng từ phòng trưng bày nghệ thuật thông qua thiết kế Timeless Frame, một bước tiến mới từ thiết kế Timeless Gallery năm 2013 của Samsung, nay được tinh chỉnh với khung viền tinh tế thể hiện triết lý “công nghệ là nghệ thuật”.

Lấy cảm hứng từ khung cửa sổ kiến trúc tráng lệ, màn hình siêu lớn dường như lơ lửng trong khung, biến TV thành một điểm nhấn nghệ thuật định hình không gian. Âm thanh tích hợp trong khung màn hình được cân bằng cẩn thận với kích thước màn hình, tạo cảm giác hình ảnh và âm thanh gắn kết tự nhiên.

Mẫu Micro RGB 130 inch sở hữu những công nghệ Micro RGB tiên tiến nhất từ Samsung. Được hỗ trợ bởi Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro và Micro RGB HDR Pro, màn hình sử dụng AI để nâng cao các tông màu nhạt và tinh chỉnh độ tương phản, mang đến màu sắc sống động và chi tiết tinh tế trong cả cảnh sáng và tối, đảm bảo tính thực tế và trung thực của hình ảnh.

Màn hình nâng cao hiệu suất hình ảnh với Micro RGB Precision Color 100, tái tạo 100% phổ màu rộng BT.2020. Được VDE (Verband der Elektrotechnik) chứng nhận về khả năng tái tạo màu Micro RGB chính xác, màn hình hiển thị màu sắc tinh tế và trung thực. Mẫu 130 inch cũng tích hợp công nghệ chống chói Glare Free độc quyền của Samsung, giúp giảm thiểu phản xạ, bảo toàn màu sắc và độ tương phản trong nhiều điều kiện ánh sáng, mang lại trải nghiệm xem tốt nhất.

Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch điều hành Ngành hàng Kinh doanh màn hình (VD) tại Samsung Electronics, cho biết: “Micro RGB đại diện cho đỉnh cao của đổi mới về chất lượng hình ảnh của Samsung, và mẫu 130 inch mới đưa tầm nhìn đó lên một bước tiến mới. Chúng tôi tái hiện tinh thần triết lý thiết kế nguyên bản được giới thiệu hơn một thập kỷ trước, nhằm mang đến một màn hình siêu cao cấp dễ nhận diện, được chế tác với công nghệ dành cho thế hệ mới”.

KIM THANH