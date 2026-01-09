nubia ra mắt nubia V80 Series

ZTE ra mắt hai mẫu smartphone mới thuộc dòng V gồm nubia V80 Design và nubia V80 Max, tiếp tục mở rộng trải nghiệm sản phẩm di động cùng các tính năng AI hiện đại và định hướng thiết kế chú trọng độ bền.

nubia V80 Design với thiết kế nguyên khối liền mạch giữa mặt trước và khung viền giúp giảm cảm giác viền đen và tạo hiệu ứng tràn viền rõ hơn khi sử dụng. Với độ dày 7,7mm và khối lượng 191g, máy mỏng 6,1% và nhẹ hơn 7,3% so với thế hệ trước, nhưng vẫn giữ được độ chắc chắn cần thiết.

Bảng màu được chọn lọc theo tinh thần thời trang với 4 phiên bản Đen Huyền Vũ, Vàng Hổ Phách, Xanh Ngọc Lam và Hồng Phấn Đào, mở ra nhiều lựa chọn để mỗi người dễ tìm được sắc thái phù hợp với cá tính riêng.

nubia V80 Design sở hữu màn hình LCD 6,75 inch với độ phân giải 1.940 × 900 pixel và mật độ 317 PPI, tạo nên không gian hiển thị rộng rãi và đủ sắc nét cho nhu cầu hàng ngày. Tấm nền với tần số quét 120Hz giúp các thao tác cuộn và chuyển cảnh diễn ra liền mạch, mang lại cảm giác mượt mà khi sử dụng.

Về hiệu năng, thiết bị trang bị vi xử lý Unisoc T7280 (tám nhân) với xung nhịp cao, giúp cải thiện rõ rệt tốc độ xử lý và độ ổn định so với thế hệ trước. Máy hỗ trợ RAM động mở rộng lên đến 20GB, kết hợp với các tùy chọn bộ nhớ trong đến 256GB nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ và đa nhiệm.

Cụm camera sau của nubia V80 Design gồm cảm biến chính 50MP kết hợp với các camera phụ hỗ trợ, cho phép xử lý hình ảnh bằng AI trong nhiều bối cảnh khác nhau. Camera trước 16MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video với độ chi tiết rõ ràng.

Các tính năng AI được bố trí như lớp hỗ trợ riêng. Máy có nút AI vật lý để người dùng gán nhanh chức năng. Hệ thống cũng hỗ trợ cảnh báo lừa đảo theo thời gian thực. Tính năng dịch cuộc gọi và dịch trực tiếp khi giao tiếp được tích hợp sẵn. Ngoài ra, các công cụ xử lý hình ảnh và văn bản sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua các bản cập nhật phần mềm.

nubia V80 Max được phát triển cho nhóm người dùng cần một thiết bị bền bỉ, pin lâu và hoạt động ổn định trong điều kiện sử dụng cường độ cao như tài xế công nghệ, người làm việc ngoài trời hoặc người thường xuyên di chuyển.

Máy đạt chứng nhận chống rơi từ TÜV với khả năng chịu va đập ở độ cao 1,8m, kết hợp cấu trúc gia cường 360 độ gồm khung nhôm cường lực, kính chống trầy và lõi 4 góc tăng cứng nhằm hạn chế hư hỏng khi xảy ra va chạm.

Thiết bị sở hữu pin dung lượng 6.000 mAh. Cấu trúc pin được tối ưu để vẫn giữ trên 80% dung lượng sau 4 năm sử dụng. Hệ thống quản lý sạc thông minh giúp hạn chế tình trạng chai pin khi sạc qua đêm

Màn hình HD+ 6,9 inch cùng tần số quét 120Hz mở ra không gian hiển thị rộng rãi và mượt mà cho cả giải trí lẫn công việc. Tấm nền đạt 780 nit, hiển thị rõ ràng nội dung ngoài trời. Màn hình nubia V80 Max còn hỗ trợ DC Dimming và chế độ Low Flicker, giúp giảm nhấp nháy và hạn chế mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

Đặc biệt, nubia V80 Max được tích hợp hệ thống định vị nâng cao với Lane-Level Navigation cho phép xác định vị trí theo từng làn đường trong thời gian thực, kết hợp Weak Signal Optimization để giữ tín hiệu ổn định ở vùng rừng núi hoặc địa hình thấp, cùng Tunnel Signal Enhancement giúp duy trì định vị khi ra vào đường hầm.

Ngoài ra, hệ thống AI đóng vai trò hỗ trợ thay vì can thiệp sâu vào trải nghiệm. One-Swipe AI Memory cho phép lưu nội dung trên màn hình bằng thao tác vuốt 3 ngón và tự phân loại theo ứng dụng, lưu cục bộ để đảm bảo riêng tư. AI Scam Alert nhận diện nội dung lừa đảo trong cuộc gọi và tin nhắn theo thời gian thực.

Sản phẩm này sử dụng hệ thống camera tương tự nubia V80 Design và đi kèm những tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh. Máy được trang bị vi xử lý Unisoc T7250, đi kèm các tùy chọn RAM mở rộng lên đến 16GB và bộ nhớ trong tối đa 256GB. Thiết bị có 5 lựa chọn màu gồm Đen Không Gian, Bạc Ánh Sao, Vàng Kim Quang, Xanh Thiên Thanh và Tím Mộng Ảo.

nubia V80 Design và nubia V80 Max mở bán cùng mức giá niêm yết từ ngày 10-1 tại thị trường Việt Nam. Bản RAM 8GB cùng bộ nhớ trong 128GB, giá 3.290.000 đồng. Bản RAM 8GB cùng bộ nhớ trong 256GB, giá 3.590.000 đồng.

