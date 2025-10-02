OREO và BABYMONSTER khuấy động cộng đồng fan K-pop

Nhãn hàng bánh OREO chính thức hợp tác với nhóm nhạc K-pop BABYMONSTER, mang đến hương vị bánh hoàn toàn mới cùng thiết kế đặc biệt từ hình ảnh các thành viên của nhóm.

Với sức hút của BABYMONSTER và vị ngon "khó cưỡng" của OREO, chiến dịch OREO x BABYMONSTER hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội khắp Đông Nam Á. Bên cạnh loạt hoạt động sôi động và quà tặng hấp dẫn, người tham gia còn có cơ hội trúng chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.

Người tiêu dùng trên toàn thế giới đều quen thuộc với cách thức “Xoay bánh – Nếm kem – Chấm sữa” (Twist – Lick – Dunk) của OREO. Nhưng lần này, OREO đã “remix” để tạo nên điều bất ngờ. Lần đầu tiên, OREO kết hợp cùng BABYMONSTER mang đến phiên bản mới của nghi thức này: giới thiệu thử thách #TwistLickDance - #XoayNếmNhảy. Với ca khúc độc quyền do OREO phát hành và vũ đạo gốc do BABYMONSTER thể hiện, thử thách #XoayNếmNhảy kêu gọi MONSTIEZ (tên gọi người hâm mộ BABYMONSTER) tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á cùng khám phá vũ đạo đặc biệt qua từng chiếc bánh OREO phiên bản mới.

Trước đó, cộng đồng fan K-pop đã nhộn nhịp bàn tán sau đoạn clip cho thấy BABYMONSTER nhảy nhưng thiếu năng lượng tràn trề của “tân binh quái vật” quen thuộc. Hóa ra, bí kíp để nhóm lấy lại phong độ bùng nổ chính là thưởng thức chiếc bánh OREO.

THIÊN HƯƠNG