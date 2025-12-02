Panasonic tái khẳng định cam kết không ngừng đổi mới

Panasonic Việt Nam đã tổ chức sự kiện trải nghiệm sản phẩm (từ ngày 2 đến 3-12-2025 tại Capella ParkView, TPHCM), tái hiện chuẩn sống mới của gia đình hiện đại, nơi người dùng có thể trực tiếp “chạm” vào công nghệ Nhật tinh xảo và cảm nhận một thế giới đa tiện nghi…

Một góc không gian Experience Hub của Panasonic.

Điểm nhấn của sự kiện trải nghiệm là bộ sưu tập hơn 25 mẫu tủ lạnh nhiều cánh được tinh chọn chuẩn chất lượng Nhật Bản. Kế thừa thế mạnh được biết tới rộng rãi từ dòng tủ lạnh hai cánh, Panasonic khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, dẫn dắt trong phân khúc nhiều cánh, không chỉ ở số lượng sản phẩm mà còn ở chiều sâu nghiên cứu và năng lực đổi mới, tạo nên sự đa dạng toàn diện về thiết kế, dung tích lẫn mức giá cạnh tranh của dòng tủ lạnh thế hệ mới này.

Ngôn ngữ thiết kế của dòng tủ lạnh nhiều cánh Panasonic đi theo xu hướng hiện đại nhưng vẫn giữ đậm tinh thần Nhật Bản đặc trưng. Bộ sưu tập với 25 lựa chọn đa dạng thể hiện các phong cách riêng biệt: từ tối giản chuẩn Nhật, các phiên bản Harmony+ âm tường phù hợp không gian nội thất đương đại, đến dòng Prime+ Edition cao cấp mang đẳng cấp thiết kế sang trọng và tinh tế. Mỗi sản phẩm đều dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách sống & gu thẩm mỹ. Đặc biệt, dòng sản phẩm TAILOR-MADE Edition mang tới nhiều lựa chọn màu sắc thời thượng, giúp cá nhân hoá cá tính riêng của gia chủ.

Panasonic tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt công nghệ với những điểm nhấn nổi bật trên dòng tủ lạnh nhiều cánh, tiêu biểu như công nghệ Nanoe™ X độc quyền giúp vô hiệu hóa vi khuẩn 99.99%, khử mùi mạnh mẽ, giảm dư lượng thuốc trừ sâu, tính năng đông mềm Prime Fresh bảo quản thực phẩm chuẩn -3°C, cùng hệ thống làm đá tự động Auto Ice mang đến tiện nghi tối đa cho người dùng.

Tại sự kiện, Panasonic cũng trình làng loạt máy giặt cao cấp mới, ghi dấu ấn nhờ hiệu suất vượt trội với công nghệ giặt lọc ly tâm, giúp tách chất bẩn, đảm bảo chỉ nước sạch trở lại lồng giặt cho từng chu trình và công nghệ sấy Nanoe™ X giúp khử khuẩn, khử mùi, kết hợp hệ thống sấy bơm nhiệt ba động cơ Inverter giúp quần áo khô nhanh, và giảm nhăn hiệu quả, giúp cho từng sợi vải được làm sạch và bảo vệ trọn vẹn, chăm sóc tốt cho những bộ trang phục cao cấp ngay tại nhà.

Thiết kế cũng là điểm nhấn quan trọng trong sự nâng cấp lần này, nâng tầm các sản phẩm máy giặt Panasonic vượt ra ngoài công năng làm sạch, trở thành biểu tượng thẩm mỹ. Các dòng Venus và Tailor-made sở hữu ngôn ngữ thiết kế đẳng cấp, đường nét tỉ mỉ, tinh giản, tạo sự liền mạch trong bố cục nội thất. Máy giặt không chỉ đóng vai trò thiết bị gia dụng mà trở thành một phần của kiến trúc ngôi nhà, thiết kế đặt chồng giúp tối ưu không gian mà vẫn đảm bảo thẩm mỹ và tiện nghi, biến góc giặt trở thành không gian thư giãn, phù hợp xu hướng sống chỉn chu và thẩm mỹ của người dùng đô thị.

Bên cạnh đó, Panasonic hoàn thiện hệ sinh thái tiện nghi với tủ chăm sóc quần áo, máy sấy bơm nhiệt và dòng máy giặt - sấy kết hợp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiện nghi của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.

Ông Hiro-san, Giám đốc CE, Panasonic chia sẻ: “Trong hơn 50 năm qua, Panasonic luôn đồng hành cùng các gia đình Việt Nam bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Chúng tôi hy vọng thông qua sự kiện này, quý vị sẽ cảm nhận rõ hơn nguồn cảm hứng mà Panasonic theo đuổi, và chính niềm tin của quý vị sẽ là động lực để chúng tôi không ngừng cải tiến và tạo ra những giá trị ý nghĩa hơn cho cuộc sống”.

Tại Experience Hub, người tham quan sẽ có cơ hội tham gia chương trình dùng thử sản phẩm 30 ngày miễn phí dành cho người dùng. Cụ thể, 100 khách hàng đầu tiên đăng ký mua sẽ nhận ưu đãi giảm 30% cho toàn bộ sản phẩm và được trải nghiệm sử dụng 30 ngày tại nhà. Nếu hài lòng, khách hàng có thể sở hữu sản phẩm với mức giá ưu đãi; nếu chưa phù hợp, Panasonic sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí...

KIM THANH