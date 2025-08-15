Phá đám: Sinh nhật mẹ lấy cảm hứng từ một trích đoạn trong Số đỏ

Nguyễn Thanh Bình - người chỉ dám nhận mình là giám chế phim (thay vì vai trò đạo diễn) thừa nhận đã lấy cảm hứng chất hài đen, giễu nhại từ một trích đoạn trong tiểu thuyết Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng để thực hiện bộ phim Phá đám: Sinh nhật mẹ .

Chiều 14-8, Bột Creative Hub - nhà sản xuất của Phá đám: Sinh nhật mẹ tổ chức buổi giới thiệu bộ phim tại TPHCM. Tác phẩm được kỳ vọng mang đến nhiều cảm xúc đáng nhớ trong dịp lễ Vu lan năm nay. Đặc biệt, ê-kíp mong muốn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình.

Ê-kíp đoàn phim Phá đám: Sinh nhật mẹ tại buổi giao lưu

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện phim, anh Nguyễn Thanh Bình, CEO Bột Creative Hub, chia sẻ: “Người ta yêu thương nhất và yêu thương ta nhất lại là người ta thiếu sự hiểu biết nhất. Chúng ta dễ dàng lắng nghe tâm sự của người khác, nhưng lại khó làm điều đó với mẹ của mình. Đó chính là hạt giống cảm xúc đầu tiên mà tôi gieo xuống mảnh đất mang tên Phá đám: Sinh nhật mẹ”.

Một điều khá bất ngờ được người đứng đầu của Bột Creative Hub tiết lộ phim thuộc thể loại kịch tính, hài kịch đen và được lấy cảm hứng từ cảnh đám tang của cụ cố tổ (Hạnh phúc của một tang gia) trong tiểu thuyết Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Nguyễn Thanh Bình, CEO Bột Creative Hub chia sẻ về bộ phim và không dám nhận mình là đạo diễn

Tuy nhiên, toàn bộ nội dung phim được Nguyễn Thanh Bình góp nhặt và nhào nặn từ những câu chuyện có thật của những người bạn xung quanh mình.

Yếu tố trào phúng, châm biếm trong phim đã thể hiện chân thực cuộc sống của một gia đình thành thị, nơi những kỳ vọng về thành công và chuẩn mực xã hội vô tình trở thành áp lực đè nặng lên từng thế hệ.

Trong quá trình thực hiện, Nguyễn Thanh Bình đồng thời đảm nhận nhiều vai trò khác nhau từ chọn trang phục, bối cảnh, tuyển chọn diễn viên, tổ chức workshop về diễn xuất… Anh không dám nhận mình là đạo diễn, chỉ là giám chế bởi tác phẩm có sự đóng góp của nhiều người.

Ba diễn viên trẻ: Trần Kim Hải, Tín Nguyễn và Samuel An

Diễn viên Hồng Ánh cũng góp mặt trong phim

Phá đám: Sinh nhật mẹ quy tụ nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm: nghệ sĩ Hồng Ánh (vai Dì Ba), Trần Kim Hải (vai Y Đức), Tín Nguyễn (vai Hảo, vợ của Y Đức), Samuel An (vai Quang Tài),...

Đặc biệt, bộ phim đánh dấu sự trở lại của hai nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch nói: nghệ sĩ Ái Như (vai Bà Tâm, mẹ của Y Đức), nghệ sĩ Thành Hội (vai Sác Lô Tình).

Nghệ sĩ Ái Như và Thành Hội lần đầu tham gia phim điện ảnh

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 5-9 tại các rạp trên toàn quốc.

HỒNG ÂN