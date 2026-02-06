Phấn đấu hoàn thành 100 trường nội trú biên giới trước ngày 30-8-2026

Ngày 6-2, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị

Theo Bộ GD-ĐT, việc triển khai xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được thực hiện với quyết tâm cao, tinh thần khẩn trương; phấn đấu bảo đảm 100% số trường đã khởi công hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Tháng 11-2025, toàn bộ 100/100 trường trong kế hoạch xây dựng năm 2025 đã được khởi công. Thời gian qua, các địa phương đã triển khai thực hiện hết sức quyết liệt, trong bối cảnh thời gian gấp, địa bàn nhiều khó khăn.

Bộ Tài chính đang rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí và cân đối, bố trí vốn năm 2026 cho 100 trường để các địa phương thực hiện. Các tỉnh, thành đều cam kết và phấn đấu hoàn thành 100 trường trước ngày 30-8-2026 để đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Trong đó, một số địa phương phấn đấu hoàn thành trước hạn 1 đến 1,5 tháng.

Hiện nay các tỉnh, thành phố biên giới đã và đang tích cực xác định địa điểm, quy mô xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn 148 xã, phường biên giới đất liền còn lại. Đối với đầu tư 148 trường còn lại, đề xuất cho phép tiếp tục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng trường…

Bộ GD-ĐT đã có văn đề nghị các tỉnh, thành khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục, phương án, kinh phí đầu tư gửi Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 10-2 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Tổng Bí thư xem xét, chỉ đạo.

Dự kiến sẽ có 122 trường tại 122 xã tiếp tục triển khai đầu tư trong giai đoạn tiếp theo và xem xét nhu cầu cần đầu tư cho 10 trường tại địa bàn 10 xã, phường biên giới thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, An Giang, Đồng Tháp.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc khẩn trương, nghiêm túc của các địa phương, bộ, ngành trong triển khai chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Đối với 100 trường đã khởi công, Thứ trưởng lưu ý các địa phương cần tập trung hoàn thành và bàn giao trước ngày 30-8-2026 để kịp đưa vào hoạt động.

LÂM NGUYÊN