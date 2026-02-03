Giáo dục

Xã Nhà Bè khởi công trường mới hơn 270 tỷ đồng

Ngày 3-2, UBND xã Nhà Bè tổ chức lễ khởi công xây mới Trường THCS Thị Trấn.

Phối cảnh Trường THCS Thị Trấn. Ảnh: QUANG HUY
Phối cảnh Trường THCS Thị Trấn. Ảnh: QUANG HUY

Trường THCS Thị Trấn được xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng trên 10.300m²; có quy mô 1 trệt, 2 lầu với 30 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng, nhà đa năng, các khối phụ trợ...

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 271 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 104 tỷ đồng, chi phí xây lắp hơn 133 tỷ đồng. Công trình sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học 2027-2028.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Nhà Bè cho biết, hiện xã có 9 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 5 trường THCS. So với nhu cầu thực tế, cấp THCS cần thêm 5 trường mới. Việc khởi công xây mới Trường THCS Thị Trấn đáp ứng kịp thời nhu cầu trường lớp tăng cao trên địa bàn.

