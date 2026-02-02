TPHCM: Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 2-2, Sở GD-ĐT TPHCM công khai công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính của ngành giáo dục và đào tạo trong năm 2026.

Cán bộ quản lý trường học tại TPHCM tham gia lớp bồi dưỡng về ứng dụng chuyển đổi số

Theo đó, trong năm 2026, ngành giáo dục và đào tạo đảm bảo 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai kịp thời, đúng quy định.

Toàn ngành thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn, chồng chéo, quy định không cụ thể, rõ ràng; bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Cùng với đó, toàn ngành phấn đấu 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến, tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi thành phố.

Đặc biệt, trong lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 95% trở lên; 100% hồ sơ được công khai tiến độ, kết quả trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.

Tất cả hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn phải thực hiện thư xin lỗi theo quy định; phấn đấu đạt mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính từ 96% trở lên.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang cho biết, ngành giáo dục phấn đấu tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; tái cấu trúc, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, cải cách thủ tục hành chính được kết hợp chặt chẽ với chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách thủ tục hành chính.

THU TÂM