Trường Đại học Luật TPHCM ra mắt Phân hiệu tại Quảng Trị

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Lãnh đạo Trường Đại học Luật TPHCM tham dự buổi lễ. Ảnh: ULAW

Phân hiệu Trường Đại học Luật TPHCM tại tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Luật miền Trung. Phân hiệu có trụ sở tại Tổ dân phố 6, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Đây là kết quả của quá trình bàn giao nguyên trạng và hạch toán điều chuyển tài sản công, nhân sự, người học từ Bộ Tư pháp sang Bộ Giáo dục - Đào tạo nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tinh gọn bộ máy quản lý.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết thời gian tới, Trường Đại học Luật TPHCM cần tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi, phát triển Phân hiệu một cách khoa học, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt quan tâm bảo đảm ổn định tâm lý cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo tại địa phương.

Bộ Trưởng Bộ Tư pháp và Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo trao Quyết định thành lập Phân hiệu cho lãnh đạo Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: ULAW

Phát biểu tiếp thu các ý kiến, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM khẳng định phân hiệu ra đời với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao: Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về cán bộ pháp lý, bổ trợ tư pháp cho tỉnh Quảng Trị và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời, trở thành trung tâm nghiên cứu chính sách, pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây.

CẨM NƯƠNG