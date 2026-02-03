Khánh Hòa: Dự án Trường Mầm non Diên An tiếp tục trễ hẹn

Liên quan đến bài viết “Hàng trăm trẻ mầm non phải học trong điểm trường xuống cấp vì dự án trường mới trễ hạn” mà Báo SGGP đăng tải, ngày 3-2, lãnh đạo UBND xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết sẽ làm việc với nhà thầu thi công dự án Trường Mầm non Diên An, do chậm tiến độ kéo dài.

Theo đó, chính quyền địa phương sẽ yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Khánh An sớm hoàn thành, bàn giao công trình để đưa vào sử dụng; đồng thời căn cứ cam kết của nhà thầu để xem xét và xử lý. Trước đó, xã Diên Khánh đã đưa ra mốc thời gian cuối cùng là ngày 30-1-2026 để hoàn thành dự án, song nhà thầu vẫn chưa đáp ứng tiến độ.

Dự án xây dựng Trường Mầm non Diên An chậm tiến độ. Ảnh: HIẾU GIANG

Ghi nhận của phóng viên đầu tháng 2-2026 cho thấy, công trường Trường Mầm non Diên An vẫn còn ngổn ngang; khuôn viên mới chỉ được trải đá, trồng cỏ, trong khi bên trong công nhân đang thi công các hạng mục còn dang dở.

Dự án Trường Mầm non Diên An, do Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Diên Khánh (trước đây) làm chủ đầu tư; hoàn tất đấu thầu vào tháng 2-2025 và ký hợp đồng thi công ngày 12-3-2025. Công trình trường mới dự kiến hoàn thành sau 150 ngày (từ 12-3 đến 18-8-2025).

Dự án Trường Mầm non Diên An vẫn đang thi công dang dở. Ảnh: HIẾU GIANG

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã Diên Khánh được giao tiếp nhận làm chủ đầu tư dự án, khi tiếp nhận, dự án đạt khoảng 50% khối lượng. UBND xã sau đó tổ chức 3 cuộc họp với nhà thầu, yêu cầu cam kết tiến độ hoàn thành trong năm 2025 nhưng đến cuối năm 2025, công trình mới đạt khoảng 80% khối lượng.

Như Báo SGGP đã phản ánh, hai điểm trường của Trường Mầm non Diên An tại thôn Phú Ân Nam và thôn An Ninh (xã Diên Khánh) được xây dựng hơn 10 năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp, trang thiết bị dạy học lạc hậu. Trong khi đó, công trình trường mới liên tục trễ hạn, khiến gần 300 trẻ tiếp tục học trong điều kiện không bảo đảm an toàn.

HIẾU GIANG