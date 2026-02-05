Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ không công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, Bộ GD-ĐT không công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Việc xây dựng đề thi về cấu trúc, định dạng và tỷ lệ các cấp độ tư duy như kỳ thi năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng bám sát nội dung chương trình, tăng cường yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề gắn với thực tế. Tỷ lệ các mức độ tư duy trong đề thi được duy trì theo cấu trúc 4:3:3, tương ứng với các mức độ biết, hiểu và vận dụng, nhằm bảo đảm yêu cầu phân hóa và đánh giá đúng năng lực học sinh.

Trong 17 môn thi tốt nghiệp THPT, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm, với các dạng câu hỏi gồm: lựa chọn phương án đúng, đúng/sai và trả lời ngắn.

Bộ GD-ĐT khuyến nghị các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh chủ động sử dụng đề minh họa và đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 làm tài liệu tham khảo trong quá trình dạy học, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026.

Kỳ thi năm nay dự kiến được tổ chức vào ngày 11 và 12-6, sớm hơn so với các năm trước. Kết quả kỳ thi tiếp tục được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Bộ GD-ĐT lưu ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với thí sinh tự do đã học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, khi đăng kí dự thi cần thực hiện theo yêu cầu của chương trình mới.

LÂM NGUYÊN