Giáo dục

Không công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

SGGPO

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ không công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, Bộ GD-ĐT không công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Năm nay, Bộ GD-ĐT không công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Việc xây dựng đề thi về cấu trúc, định dạng và tỷ lệ các cấp độ tư duy như kỳ thi năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng bám sát nội dung chương trình, tăng cường yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề gắn với thực tế. Tỷ lệ các mức độ tư duy trong đề thi được duy trì theo cấu trúc 4:3:3, tương ứng với các mức độ biết, hiểu và vận dụng, nhằm bảo đảm yêu cầu phân hóa và đánh giá đúng năng lực học sinh.

Trong 17 môn thi tốt nghiệp THPT, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm, với các dạng câu hỏi gồm: lựa chọn phương án đúng, đúng/sai và trả lời ngắn.

Bộ GD-ĐT khuyến nghị các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh chủ động sử dụng đề minh họa và đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 làm tài liệu tham khảo trong quá trình dạy học, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026.

Kỳ thi năm nay dự kiến được tổ chức vào ngày 11 và 12-6, sớm hơn so với các năm trước. Kết quả kỳ thi tiếp tục được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Bộ GD-ĐT lưu ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với thí sinh tự do đã học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, khi đăng kí dự thi cần thực hiện theo yêu cầu của chương trình mới.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xét tuyển đại học tuyển sinh đề thi minh họa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn