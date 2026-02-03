TPHCM: Hệ thống tuyển sinh đầu cấp quá tải trong ngày đầu mở cổng

Trưa 3-2, ghi nhận tình hình đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 cho thấy hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn hoạt động không ổn định, nhiều thời điểm phụ huynh được hướng dẫn truy cập vào thời gian khác do quá tải.

Một số phụ huynh phản ánh không đăng nhập được, hệ thống báo sai mật khẩu hoặc đăng nhập thành công nhưng không tra cứu được thông tin, thao tác xác nhận hay tải minh chứng để chỉnh sửa đều gặp trục trặc.

Chị Minh Lan (phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 tại phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết đăng nhập từ khoảng 9 giờ sáng nhưng liên tục không thể vào hệ thống, sau đó được hướng dẫn thử lại vào thời điểm khác.

Các lỗi phát sinh đã được báo về Sở GD-ĐT TPHCM. Một lãnh đạo sở thừa nhận do lượng truy cập quá lớn, hệ thống xử lý không kịp, xảy ra quá tải cục bộ. Sở đề nghị các trường tiếp nhận, tổng hợp phản ánh của phụ huynh để báo cáo kịp thời nhằm hướng dẫn, hỗ trợ.

Đối với trường hợp không đăng nhập được hoặc đăng nhập nhưng thông tin không hiển thị, phụ huynh có thể thoát hệ thống, chờ 20-30 phút rồi đăng nhập lại hoặc chọn thời điểm khác để giảm quá tải. Theo kế hoạch, thời gian rà soát dữ liệu kéo dài 1 tháng, từ 3-2 đến hết 3-3, phụ huynh được khuyến nghị không quá lo lắng và liên hệ trực tiếp trường học khi cần hỗ trợ.

Các bước đăng ký tuyển sinh: Bước 1: Phụ huynh mở trình duyệt web (Firefox, Chrome, Cốc Cốc, Safari…). Bước 2: Truy cập địa chỉ: http://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn Bước 3: Tại trang chủ, phụ huynh đọc kỹ các thông tin về quy định, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh. Bước 4: Chọn mục “Xác nhận thông tin”, chọn cấp học, nhập số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cung cấp để tra cứu. Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện kiểm tra thông tin học sinh để phụ huynh rà soát hồ sơ cuối cấp. Nếu phát hiện sai sót, phụ huynh thực hiện các bước đề xuất chỉnh sửa: Bước 1: Chọn chức năng “Tải lên”, đính kèm minh chứng dưới dạng ảnh (jpg, png, jpeg), gồm giấy khai sinh và thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID. Bước 2: Nhập mã bảo vệ, tích cam kết khai báo đúng thông tin và chọn “Đề xuất chỉnh sửa”. Bước 3: Chọn danh mục nội dung cần chỉnh sửa, nhập thông tin chi tiết và gửi đề xuất. Bước 4: Sau khi nhà trường cập nhật theo đề xuất, phụ huynh đăng nhập lại hệ thống để kiểm tra và xác nhận hồ sơ cho học sinh.

