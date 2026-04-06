Phát động cuộc thi "Phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững"

Cuộc thi "phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững" (Asian Hackathon for Green Future) hướng tới tìm kiếm các sáng kiến công nghệ giải quyết những thách thức môi trường cấp bách.

Cuộc thi dành cho sinh viên, học viên cao học châu Á

Cuộc thi được phát động sáng 6-4, do Vingroup cùng Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và Câu lạc bộ Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup tổ chức, dành cho sinh viên và học viên cao học châu Á.

Đây là lần đầu một cuộc thi quy mô khu vực được tổ chức tại Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng 24.000USD (khoảng 632 triệu đồng).

Cuộc thi hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong giới trẻ.

Thí sinh tham gia theo nhóm tối đa 4 người, đăng ký trực tuyến từ ngày 6-4 đến 17-5. Hồ sơ gồm đề xuất ý tưởng và video giới thiệu. Từ vòng sơ loại, 30 đội xuất sắc sẽ được chọn vào vòng đào tạo trực tuyến (từ ngày 2 đến 28-6) để hoàn thiện giải pháp cùng chuyên gia.

Các ý tưởng tập trung 3 nhóm chính: năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và thích ứng biến đổi khí hậu; tài nguyên nước và nông nghiệp bền vững.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 5-7 tại Hà Nội. Các đội được tài trợ chi phí và tham gia thử thách phát triển sản phẩm trong 24 giờ liên tục trước khi trình bày với hội đồng giám khảo. Từ đây, 9 đội xuất sắc sẽ được chọn vào vòng đánh giá cuối cùng để tìm ra đội chiến thắng.

Cuộc thi kỳ vọng sẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững, đồng thời góp phần hình thành một thế hệ tài năng trẻ có khả năng hợp tác xuyên biên giới, cùng kiến tạo các giải pháp mang lại tác động tích cực và lâu dài cho khu vực.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 8.000USD, 1 giải nhì 5.000USD, 2 giải ba 3.000 USD/giải và 5 giải khuyến khích 1.000 USD/giải. Thí sinh còn có cơ hội kết nối chuyên gia và mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo.

VĨNH XUÂN