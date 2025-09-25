Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn kiện Đại hội XIV phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng

Tổng Bí thư nhấn mạnh Văn kiện Đại hội XIV của Đảng với hai trụ cột là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động, phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chiều 25-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng cho ý kiến tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng.

Tại buổi làm việc, Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị các Văn kiện để báo cáo Bộ Chính trị và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII gồm Dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, với hai trụ cột là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới: ổn định vững chắc để bứt phá; hiện đại, bao trùm, bền vững; vừa bảo đảm an ninh tổng hợp, vừa mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi tiêu chuẩn toàn cầu.

Để làm được điều đó, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần thể hiện rõ ba lớp định hướng (lớp nền tảng là tư duy phát triển thế hệ mới với bốn chuyển đổi chiến lược; lớp kết cấu là năm trụ cột an ninh nền tảng tạo lá chắn trước cú sốc, trước sự biến đổi và trước những tác động và nguy cơ phải đối mặt và lớp vận hành, chương trình hành động có thể kiểm đếm theo từng chủ thể thực hiện, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn cụ thể).

Tổng Bí thư cho biết những nghị quyết mới của Bộ Chính trị gồm (Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân) và các nghị quyết dự kiến tiếp theo không chỉ bổ sung nội dung mà còn là “đòn bẩy” để Văn kiện Đại hội XIV của Đảng bước ngay vào triển khai.

Tổng Bí thư yêu cầu, tổng kết 40 năm đổi mới phải chỉ ra được những bài học cốt lõi, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, đổi mới có nguyên tắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động hội nhập và nắm bắt cơ hội của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu. Trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp ủy, từng cán bộ được xác định rõ trong cơ chế “một việc - một đầu mối - một thời hạn"...

Tổng Bí thư đánh giá cao những vấn đề đã tiếp thu, hoàn thiện trong báo cáo, yêu cầu những vấn đề mới của Văn kiện cần tiếp tục được bổ sung thêm những điểm mới, nhất là tiếp thu những ý kiến của các đồng chí Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban tại buổi làm việc và chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, báo cáo Trung ương.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nỗ lực, cố gắng, khẩn trương và hoàn thiện các văn bản theo tinh thần cuộc họp ngày hôm nay; phấn đấu để Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Chúng ta sẽ biến Văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu 2035-2045. Đó cũng là cam kết của chúng ta trước nhân dân: nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

