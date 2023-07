Phát huy truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân thuộc Công an TPHCM

Chiều 12-7, Công an TPHCM tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2023) với sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Công an TPHCM qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, trải qua 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh Công an TPHCM ngày càng phát triển theo hướng tinh nhuệ, chính quy và hiện đại; đã xây dựng cơ chế hiệp đồng tác chiến, phối hợp linh hoạt với các lực lượng trong và ngoài ngành tham mưu cho các cấp ủy Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực.

Từng bước làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, góp phần tích cực trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, lực lượng An ninh Công an TPHCM luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định được vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác công an; phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy công an các cấp.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, thời gian tới, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng an ninh phải nhận thức nhạy bén về tình hình, nhiệm vụ, và những thách thức đang đặt ra; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các hệ, loại đối tượng.

Kịp thời giải quyết các nhân tố có thể gây mất ổn định về an ninh chính trị, chủ động các phương án đối phó với các tình huống phức tạp xảy ra. Mỗi cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an TPHCM cần không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công tác, chiến đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam tin tưởng lực lượng An ninh Công an TPHCM sẽ lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tại hội nghị, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã trao những phần quà gửi tặng đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi gặp mặt.