Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương của Đảng

Đoàn kết bởi vì mốc thời gian đó quy tụ những người cộng sản, quy tụ lòng dân đoàn kết đấu tranh giành độc lập dân tộc. Từ đó, những người cộng sản Việt Nam có được một chữ “Đồng”. Hội nghị hợp nhất ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930 là một kết quả đẹp cho tiến trình tăng cường đoàn kết từ đó về sau. Mốc ghi dấu mở đầu truyền thống trí tuệ của Đảng cũng từ đó mà ra, thể hiện rõ nhất ở cương lĩnh chính trị đầu tiên. Đó là cương lĩnh đúng đắn với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đó trở đi, những nội dung của cương lĩnh đã được cụ thể hóa hơn cho hợp hoàn cảnh. Sự mở đầu cho truyền thống kỷ cương của Đảng cũng từ mốc thời gian đó, Đảng có một điều lệ rõ ràng, dứt khoát để mọi cán bộ, đảng viên và tổ chức các cấp của Đảng tuân thủ.

Quý Mão năm 2023, Đảng tròn 93 xuân. Mục tiêu phát triển của cách mạng không khác, vẫn là “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; cụ thể hơn nữa: đến năm 2045, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) tròn 1 thế kỷ, sẽ thành một nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục tiêu ấy, phải căng sức, gồng mình, với quyết tâm chính trị thật cao, trí tuệ thật sáng thì mới có thể thành công.

Đảng là 1 trong 3 trụ cột của chế độ chính trị hiện nay (chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xã hội xã hội chủ nghĩa; Đảng). 3 trụ cột đó tạo thành thế chân vạc, mà hiểu theo nghĩa vật lý học, đó là thế vững chắc nhất cho một thế đứng. Xét cho đến cùng, Đảng có tính quyết định hơn cả trong 3 trụ cột ấy. Đó là lý do tại sao Đảng coi xây dựng bản thân và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt chất lượng của Đảng và trở thành yếu tố quyết định thành - bại của cách mạng, là điều kiện tiên quyết cho sự tồn vong của chế độ chính trị. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng vẫn phải tiếp tục kiên định mục tiêu và con đường cách mạng đã nêu ra từ khi thành lập theo tinh thần của 7 chữ “Kiên”: Kiên trì, Kiên định, Kiên quyết, Kiên cường, Kiên trung, Kiên tâm, Kiên nhẫn. Chủ trương, cương lĩnh, đường lối của Đảng tiếp tục truyền cảm hứng khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Muốn hiện thực hóa khát vọng, điều tiên quyết là Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh. Để tiếp tục xứng đáng cầm quyền, Đảng cần có nhiều tố chất, đặc biệt là các tổ chức của hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên phải có “2 T” (Tâm và Tầm). Do đó, phải xem lại công tác cán bộ để đổi mới hơn nữa vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc, bởi cán bộ nào cương lĩnh đó, cán bộ nào chủ trương đó, cán bộ nào quan điểm đó, cán bộ nào đường lối đó, cán bộ nào phong trào đó.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hiện nay, thể hiện ở việc đoàn kết trên cơ sở nguyên tắc của Đảng, trong đó càng chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng để Đảng “là đạo đức, là văn minh”. Thời nào cùng vậy, đoàn kết thì sống, không đoàn kết thì chết. Do đó, cần khắc phục cho bằng được 4 biểu hiện: nói nhiều làm ít; nói hay làm dở; nói mà không làm; nói một đằng làm một nẻo. “Nói thì phải làm” hoặc “xắn tay áo làm đi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

Tiếp nối tăng cường trí tuệ của Đảng là phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề phòng nguy cơ sai lầm về đường lối và bệnh quan liêu, cả trong lý luận lẫn hoạt động thực tiễn. Đảng cần vững vàng về tư tưởng, kiên trì, trung thành với sự nghiệp cách mạng; sáng tạo, sáng tạo hơn nữa trên nền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Lịch sử bắt đầu từ ngày hôm qua, tức là của quá khứ. Xuất phát điểm của “ngày hôm qua” chính là từ ngày 3-2-1930 đầy quang vinh mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phát huy truyền thống vẻ vang bước vào năm 2023 - năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.