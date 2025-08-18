Đưa hạ tầng thành trụ cột bứt tốc tăng trưởng

Ngày mai 19-8, chúng ta chứng kiến một sự kiện có thể coi là lịch sử trong phát triển hạ tầng của đất nước, khi 250 công trình được đồng loạt khởi công tại 34 tỉnh, thành, với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 10% GDP quốc gia.

Ngày 19-8 sẽ khánh thành, thông xe cầu Rạch Miễu 2

Sự kiện này không chỉ lớn về quy mô, xứng tầm với kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đưa hạ tầng thành trụ cột để bứt tốc tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Trong danh mục dự án được khởi công, khánh thành lần này, lĩnh vực giao thông tiếp tục chiếm ưu thế với 59 công trình, dự án, thể hiện sự ưu tiên đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông.

Có thể kể đến một số dự án nổi bật ở phía Bắc như: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) với tổng vốn đầu tư trên 120.000 tỷ đồng; đường Vành đai 4 vùng thủ đô với tổng vốn đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng.

Tại miền Trung và miền Nam, 6 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông được hoàn thành tuyến chính, thông xe cầu Rạch Miễu 2; khởi công hàng loạt tuyến giao thông chiến lược như: đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Dầu Giây - Tân Phú, mở rộng đường bộ cao tốc TPHCM - Long Thành, mở rộng cảng hàng không Cà Mau…

Tất cả dự án này đã tạo nên mạng lưới kết nối Bắc - Nam, Đông - Tây liền mạch, thông suốt chưa từng có, gắn kết không gian mới, biến những ranh giới hành chính cũ thành các trục phát triển thống nhất. Đúng như đánh giá của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, việc đồng loạt triển khai nhiều dự án lớn lần này không chỉ đơn thuần giải quyết nhu cầu đi lại, mà còn đóng vai trò nền tảng cho quá trình hợp nhất quản lý, phân bổ nguồn lực và khai thác tiềm năng của từng vùng, để không còn gì cản trở dòng chảy hàng hóa, lao động, dịch vụ giữa các địa phương, kéo giảm chi phí logistics và tạo lợi thế cạnh tranh mới.

Những thông tin liên tục cập nhật từ các địa phương về việc chuẩn bị cho lễ khởi công, khánh thành 250 dự án ngày 19-8 cũng cho thấy, sự kiện này được chờ đợi không chỉ bởi số lượng dự án và số vốn đầu tư khổng lồ, mà còn do nó tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng vô cùng mạnh mẽ, gửi đi một thông điệp rõ ràng về quyết tâm cải thiện hạ tầng, mở khóa tiềm năng phát triển và củng cố niềm tin vào triển vọng tăng trưởng cho mỗi người dân. Chính vì niềm tin của nhân dân, áp lực đặt lên vai Chính phủ, các bộ ngành, địa phương thời gian tới sẽ lớn hơn bao giờ hết, với câu hỏi làm thế nào để các dự án được khởi công, khánh thành trong những ngày lịch sử này thực sự phát huy hiệu quả, trở thành động lực phát triển quốc gia, tạo thế, tạo đà cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Rút kinh nghiệm từ nhiều công trình khánh thành rầm rộ nhưng rồi lại hoạt động èo uột, nhanh chóng xuống cấp, thậm chí bỏ hoang, gây bức xúc cho dư luận, các dự án sau khi hoàn thành phải được quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả. Với những dự án khởi công, các cơ quan chủ quản, nhà đầu tư, nhà thầu nên giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, minh bạch trong quản lý, tránh tình trạng đội vốn, kéo dài thời gian làm giảm hiệu quả đầu tư.

Niềm vui trong ngày lễ khởi công, khánh thành dễ thấy nhưng sự hài lòng của người dân trong quá trình thụ hưởng mới thực sự là điều chúng ta mong đợi, và đó cũng chính là thước đo trung thực nhất cho giá trị, hiệu quả của mọi dự án.

BÍCH QUYÊN