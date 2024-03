Phim âm nhạc cổ điển Pháp chiếu khai mạc LHP quốc tế TPHCM

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc và giới thiệu bộ phim có sự góp mặt của đạo diễn: Anne Fontaine và nam diễn viên chính Raphaël Personnaz, người từng là thành viên ban giám khảo Hạng mục Caméra d'or tại LHP Cannes 2023.

Ngoài ra, tác phẩm cũng có sự góp mặt của nam diễn viên Vincent Perez - nam chính trong tác phẩm Indochine (Đông Dương) từng đoạt Giải Oscar năm 1993 cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.

"Boléro" sẽ được trình chiếu mở màn đêm khai mạc LHP quốc tế TPHCM 2024

Boléro được lựa chọn mở màn tại HIFF, đồng thời đại diện cho nước Pháp trong Hạng mục Giao lộ điện ảnh - Cinematic Crossroads. Đây là hạng mục nhằm tôn vinh nền điện ảnh của một quốc gia hoặc thành phố có những thành tựu và ảnh hưởng nổi bật và có mối quan hệ văn hóa, ngoại giao, nghệ thuật đặc biệt đối với TPHCM. Đây cũng là lần đầu tiên bộ phim được trình chiếu trên toàn châu Á.

Boléro dựa trên cuộc đời của một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới - Maurice Ravel, và tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Boléro. Lấy bối cảnh vào năm 1927, khi Ravel (Raphaël Personnaz thủ vai) được giao nhiệm vụ viết một bản nhạc nền táo bạo và gợi cảm cho tác phẩm tiếp theo của nghệ sĩ ba lê người Nga - Ida Rubinstein (Jeanne Babibar thủ vai), bộ phim là hành trình khám phá thế giới sáng tạo của người nghệ sĩ khi đối mặt với sự thiếu hụt về mặt cảm hứng.

Boléro ẩn chứa những nỗi đau thầm lặng của một thiên tài đôi khi lạc lối trong chính bản thân và âm nhạc của mình, của một cuộc sống đầy âm thanh nhưng cũng thật tĩnh lặng, của một người xa lạ trong đám đông nhưng lại háo hức muốn nếm trải nó.

Bộ phim hứa hẹn mang đến bữa tiệc về âm nhạc và hình ảnh

Lấy cảm hứng từ một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất thế giới, Boléro đã thành công trong việc tạo ra một bức chân dung hấp dẫn về Maurice Ravel, con người được đánh giá có phần “kỳ quặc”.

Chia sẻ về phim, đạo diễn Anne Fontaine cho biết: “Bộ phim phản chiếu một cách chính xác và có sự kết nối chặt chẽ với cấu trúc thực tế của bản Boléro. Tất cả mọi âm thanh, từ âm thanh của nhà máy, tới chiếc đồng hồ,... đều được xây dựng theo cấu trúc lặp lại này. Vẫn là một tiếng động, một nhịp điệu nhưng chúng càng ngày càng trở nên phức tạp và dữ dội hơn. Tôi làm Bolero dựa trên ý tưởng rằng những âm thanh trong phim được hình thành một cách từ từ, để tạo nên bản nhạc tuyệt vời dài 17 phút này. Như Ravel từng nói, đó không phải là âm nhạc mà là sự thiếu vắng âm nhạc”.

Phim vừa được công chiếu ở Pháp vào ngày 6-3. Việc lựa chọn trình chiếu phim của một nữ đạo diễn kì cựu - Anne Fontaine, người nổi tiếng với phong cách làm phim táo bạo, phá vỡ những ranh giới nghệ thuật để khám phá ra những góc nhìn mới trong điện ảnh, sẽ phản ánh tinh thần và xu hướng nghệ thuật của HIFF 2024.

Anne Fontaine là cái tên yêu thích của giới phê bình và phòng vé vào những năm 90 và 2000 nhờ những bộ phim tình cảm phức tạp và táo bạo như: Dry Cleaning (1997) - từng được đề cử giải Cesar, Coco Before Chanel (2009) - đề cử Giải BAFTA với Adore (2013).

Tom Cross - biên tập phim người Mỹ gốc Việt sẽ là thành viên ban giám khảo hạng mục Phim đầu tay và phim thứ 2

Trước đó, ban tổ chức HIFF cũng thông báo biên tập phim người Mỹ gốc Việt, Tom Cross (tên Việt Nam là Minh Tâm), người từng đoạt Giải Oscar cho hạng mục Biên tập phim xuất sắc nhất với tác phẩm Whiplash vào năm 2015 sẽ tham dự HIFF lần thứ nhất với vai trò Ban giám khảo hạng mục Phim đầu tay và phim thứ 2.

Trong sự nghiệp của mình, Tom Cross từng được đề cử Giải BAFTA cho Biên tập xuất sắc nhất với bộ phim First Man (2018). Năm 2021, ông giành giải BAFTA cho Biên tập xuất sắc nhất với bộ phim No Time to Die (thuộc loạt phim James Bond) do Cary Fukunaga đạo diễn. Năm 2023, bộ phim Babylon đã giúp ông góp mặt trong danh sách đề cử Biên tập xuất sắc nhất của Giải Critics' Choice.

HẢI DUY