Phim Hoàng tử quỷ: Hài hòa kinh dị và văn hóa dân gian

Được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị Lý Triều dị truyện của tác giả Phan Cuồng (Phan Chí Hiếu), bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân quyết định chọn bối cảnh cho Hoàng tử quỷ vào thời Lê Trung Hưng, bởi giai đoạn này giàu tư liệu trang phục, kiến trúc, tín ngưỡng để có thể tham khảo và sáng tạo. Phim xoay quanh Thân Đức, một hoàng tử được sinh ra nhờ tà thuật, cả đời sống trong lãnh cung. Khi trốn thoát khỏi cung cấm, Thân Đức tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng khỏi Ải mắt người để khôi phục Xương Cuồng Giáo. Nhưng kế hoạch chỉ thành hiện thực khi hắn có đủ cả hai “nguyên liệu” - Du hồn giả và Bạch hổ nguyên âm. Đội lốt một lang y hiền lành, muốn chữa bệnh cứu người, Thân Đức lên đường đến làng Hủi và đụng độ trưởng làng Lỗ Đạt mạnh mẽ. Từ đây mọi âm mưu, kế hoạch hành động diễn ra với rất nhiều sự kiện kỳ bí. Hoàng tử quỷ sở hữu câu chuyện phức tạp, mạch truyện logic. Tuy nhiên, nhịp phim lúc đầu còn khá chậm khiến cao trào về sau chưa thật sự bùng nổ hay có cú ngoặt (twist) đáng nhớ.

Điểm cộng lớn nhất trong Hoàng tử quỷ là sự dụng công của ê-kíp từ bối cảnh, hình ảnh đến việc khai thác các yếu tố về tín ngưỡng, văn hóa dân gian đặt trong câu chuyện nhuốm màu kinh dị và huyền hoặc. Điển hình như khâu phục trang với 500 bộ cổ phục được may mới, khâu hóa trang chân thực đến từng chi tiết nhỏ, bối cảnh làng Hủi được dựng mới hoàn toàn giữa rừng nguyên sinh ở Đà Lạt. Những ngôi nhà gỗ mái lá, chuồng gia cầm, luống thảo mộc, dụng cụ săn bắt… rồi từng loại đạo cụ đều được nghiên cứu kỹ lưỡng. Đặc biệt, để tạo ra không khí âm u của ngôi làng, ê-kíp đã tận dụng thời tiết mây mù Đà Lạt vào mùa mưa tháng 6. Từ những góc máy toàn với bối cảnh rộng lớn cho đến các cú máy cận đều được chăm chút để toát lên không khí huyền bí, rùng rợn.

Về mặt diễn xuất, có sự đồng đều giữa các gương mặt cũ - mới. Thân Đức là vai diễn nặng ký nhất sự nghiệp của Anh Tú Atus. Anh thể hiện tương đối trọn vẹn sự đối lập giữa hai tính cách hiền lành của một lang y và một hoàng tử khát máu. Tái xuất điện ảnh sau 13 năm, Lương Thế Thành cũng lột tả được vai trưởng làng Lỗ Đạt chính trực. Ấn tượng hơn cả là vai cô đồng của diễn viên trẻ Hoàng Linh Chi và gã kể chuyện rong Phan Cuồng của Thanh Trực - dù vai diễn này cũng ít nhiều gây tranh cãi vì sử dụng nhiều ngôn ngữ hiện đại trong bối cảnh cổ trang. Khá tiếc cho vai bà phi Tuệ Liễu, người thực hiện nghi lễ tà thuật để sinh ra Thân Đức (nghệ sĩ Bình Tinh thủ vai) đã không thoát được lối diễn cải lương quen thuộc. Hoàng tử quỷ khởi chiếu từ ngày 5-12 và được gắn nhãn T18 (chỉ dành cho khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên).

HẢI DUY