Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định nhân sự

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh lễ trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 6-4, tại phường Tân Thành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ.

Tại buổi lễ, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiếp nhận, điều động đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc sinh năm 1976, quê quán TPHCM. Có trình độ Thạc sĩ Văn hóa, Cử nhân quản lý văn hóa, Cử nhân Anh văn, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, giữ chức Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội TPHCM; Đại biểu HĐND TPHCM.

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và UBND TPHCM về điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Trần Quốc Khánh, sinh năm 1970, quê An Giang. Có trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Công tác xã hội, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Quốc Khánh giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi trao quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đã gửi lời chúc mừng các đồng chí: Huỳnh Thị Phúc, Trần Quốc Khánh được phân công nhiệm vụ mới; đồng thời Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí mới.

Đồng chí Trần Quốc Khánh phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Riêng đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, cần nắm bắt nhanh tình hình địa phương cùng tập thể Đảng ủy phường Tân Thành đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TRÚC GIANG