Lâm Đồng: Xây cống ngầm tại khu vực mưa là ngập trên quốc lộ 55

Chiều 20-8, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có quyết định phê duyệt dự án sửa chữa đột xuất, khắc phục hư hỏng quốc lộ 55, đoạn qua xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Video: Quốc lộ 55 bị ngập sâu, cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Theo đó, tại khu vực Km211+700 đến Km212+300 quốc lộ 55, đoạn qua địa bàn xã Bảo Lâm 3 sẽ được sửa chữa, bổ sung hệ thống cống hộp thoát nước rộng 1m, cao 1m, xây dựng cống ngầm dẫn nước từ vị trí thường xuyên bị ngập sâu về phía hạ lưu dài 120m.

Hiện nay, đơn vị thi công đang tập kết máy móc, thiết bị, dự kiến sẽ thi công ngay trong ngày 21-8.

Chiều 20-8, quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 3 vẫn còn ngập sâu

Trước đó, Báo SGGP phản ánh thời gian qua quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên bị ngập úng kéo dài mỗi khi mưa lớn, cuộc sống của nhà dân hai bên đường bị đảo lộn, nhất là các hộ dân kinh doanh, buôn bán.

Tình trạng ngập úng tại quốc lộ 55 diễn ra liên tục nhiều ngày qua

Chiều 20-8, mưa to tiếp tục gây ngập úng tại đoạn qua địa bàn xã Bảo Lâm 3, người dân buộc phải dựng bờ chắn ngăn sóng dạt vào nhà, kê cao đồ đạc và di chuyển tới nơi an toàn.

Người dân vất vả lưu thông qua đoạn bị ngập trên quốc lộ 55

Trước đây, tại khu vực này có hệ thống thoát nước ngang quốc lộ 55 nhưng sau thời gian khai thác, sử dụng, đường ống cống dẫn nước bị tắc hoàn toàn, không có khả năng thoát nước dẫn tới tình trạng ngập mỗi khi trời mưa.

ĐOÀN KIÊN