Chuyển động Tây nguyên

Lâm Đồng: Xây cống ngầm tại khu vực mưa là ngập trên quốc lộ 55

SGGPO

Chiều 20-8, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có quyết định phê duyệt dự án sửa chữa đột xuất, khắc phục hư hỏng quốc lộ 55, đoạn qua xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Video: Quốc lộ 55 bị ngập sâu, cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Theo đó, tại khu vực Km211+700 đến Km212+300 quốc lộ 55, đoạn qua địa bàn xã Bảo Lâm 3 sẽ được sửa chữa, bổ sung hệ thống cống hộp thoát nước rộng 1m, cao 1m, xây dựng cống ngầm dẫn nước từ vị trí thường xuyên bị ngập sâu về phía hạ lưu dài 120m.

Hiện nay, đơn vị thi công đang tập kết máy móc, thiết bị, dự kiến sẽ thi công ngay trong ngày 21-8.

Screenshot 2026-08-20 at 16.22.08.png
Chiều 20-8, quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 3 vẫn còn ngập sâu

Trước đó, Báo SGGP phản ánh thời gian qua quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên bị ngập úng kéo dài mỗi khi mưa lớn, cuộc sống của nhà dân hai bên đường bị đảo lộn, nhất là các hộ dân kinh doanh, buôn bán.

Screenshot 2026-08-20 at 16.26.10.png
Tình trạng ngập úng tại quốc lộ 55 diễn ra liên tục nhiều ngày qua

Chiều 20-8, mưa to tiếp tục gây ngập úng tại đoạn qua địa bàn xã Bảo Lâm 3, người dân buộc phải dựng bờ chắn ngăn sóng dạt vào nhà, kê cao đồ đạc và di chuyển tới nơi an toàn.

Screenshot 2026-08-20 at 16.11.46.png
Người dân vất vả lưu thông qua đoạn bị ngập trên quốc lộ 55

Trước đây, tại khu vực này có hệ thống thoát nước ngang quốc lộ 55 nhưng sau thời gian khai thác, sử dụng, đường ống cống dẫn nước bị tắc hoàn toàn, không có khả năng thoát nước dẫn tới tình trạng ngập mỗi khi trời mưa.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Bảo Lâm 3 Quốc lộ 55 Báo SGGP Thoát nước Hạ lưu Nước từ Đơn vị thi công Hệ thống thoát nước Đảo lộn Tập kết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn