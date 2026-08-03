Thúc đẩy chuyển đổi số trong các KCX-KCN tại TPHCM

Chiều 3-8, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM (HEPZA), VNPT TPHCM và Vietcombank chi nhánh Tân Bình tổ chức ký kết các thỏa thuận hợp tác.

Quang cảnh lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác. ẢNH: THANH DUNG

Việc ký kết hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ cho các khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN).



Theo đó, HEPZA và VNPT TPHCM phối hợp triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành của HEPZA và hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong KCX, KCN giai đoạn 2026–2030.

Thỏa thuận trên gồm 4 nhóm nội dung trọng tâm: chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, điều hành của HEPZA; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và bảo đảm an toàn thông tin; thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp trong KCX, KCN; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số và nâng cao nhận thức số.

HEPZA và Vietcombank chi nhánh Tân Bình ký kết hợp tác về phát triển các giải pháp tài chính, ngân hàng, đồng hành cùng hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong KCX, KCN.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng Ban HEPZA khẳng định, việc hợp tác với VNPT TPHCM và Vietcombank chi nhánh Tân Bình góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tạo điều kiện để doanh nghiệp trong KCX, KCN tiếp cận nhanh hơn với các giải pháp công nghệ và tài chính hiện đại, phù hợp xu hướng phát triển công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

THANH DUNG