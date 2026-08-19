Gia Lai khởi công dự án đường kết nối không gian ven biển hơn 2.600 tỷ đồng

Ngày 19-8, tại xã An Lương (tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công dự án phát triển tích hợp thích ứng, nhằm mở rộng không gian và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng, gồm 2 dự án giao thông thành phần dài khoảng 40km. Trong đó, tuyến Quốc lộ 19C - Cảng Quy Nhơn dài 6,35km, quy mô 4-6 làn xe; tuyến ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang dài 33,65km, quy mô 2-4 làn xe; dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Các phương tiện cơ giới thực hiện nghi thức khởi động tại lễ khởi công

Khi hoàn thành, 2 tuyến đường sẽ tăng kết nối cảng Quy Nhơn với các không gian kinh tế, đô thị đầm Thị Nại, ven đô Quy Nhơn và vùng kinh tế biển, thủy sản phía Đông - Bắc tỉnh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cho biết, khi hoàn thành, các tuyến đường giúp người dân đi lại thuận lợi, giảm rủi ro thiên tai, rút ngắn thời gian, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư ven biển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ tại lễ khởi công

Tuyến đường ven biển quốc gia qua tỉnh Gia Lai dài 115km, được triển khai đầu tư mới bằng 8 dự án thành phần, trong đó một đoạn dài 16km tận dụng Quốc lộ 1D hiện hữu. Đến nay, Gia Lai đã khởi công, đầu tư hoàn thành 7 dự án thành phần. Dự án còn lại kết nối với tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn tất thủ tục để thống nhất phương án kết nối.

NGỌC OAI