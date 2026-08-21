Tháo gỡ vướng mắc các dự án điện trọng điểm

Ngành điện và các địa phương đang tăng tốc tháo gỡ từng vướng mắc cho hàng loạt dự án điện trọng điểm nhằm bảo đảm hạ tầng truyền tải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Ngày 21-8, Sở Công thương TPHCM đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường có liên quan để rà soát những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai các công trình điện trên địa bàn.

Ông Trần Anh Hào, Trưởng phòng Quản lý Năng lượng (Sở Công thương), chủ trì cuộc làm việc . Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Nam (trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia), hiện đơn vị đang tập trung thực hiện 7 dự án lưới điện trọng điểm trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là việc phê duyệt phương án bồi thường và chi trả kinh phí. Nguyên nhân được xác định là do giá đất thực tế tăng cao, dẫn đến tổng mức đầu tư vượt mức phê duyệt ban đầu.

Trong khi đó, dự án Trạm biến áp 220kV Đầm Sen và đường dây 220kV-110kV Cầu Bông - Bình Tân vẫn đang loay hoay với bài toán bàn giao đất. Theo ông Trần Hải Đăng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Lưới điện (trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM), dự án Trạm biến áp 220kV Đầm Sen đang bị “tắc nghẽn” tại khu đất do Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ quản lý.

Để đạt mục tiêu đóng điện các dự án trọng điểm trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công thương TPHCM yêu cầu các xã phường đẩy nhanh việc kiểm đếm, áp giá bồi thường và hoàn thiện hồ sơ trong tháng 8 và tháng 9 tới.

Dự án Trạm biến áp 220kV Đầm Sen chưa được bàn giao đất, hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đang quản lý. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Trần Anh Hào, Trưởng phòng Quản lý Năng lượng (Sở Công thương), cho biết, nếu chậm trễ tiến độ, chúng ta sẽ không có đủ nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và truyền tải sang các khu vực khác. Do vậy, thành phố sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư và các địa phương để tháo gỡ từng nút thắt nhỏ nhất, quyết tâm đưa các dự án về đích đúng hẹn, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

ĐÌNH DƯ