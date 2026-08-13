Hơn 441 tỷ đồng nâng cấp Trạm trung chuyển rác Thắng Nhì

Ngày 13-8, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) đã có buổi làm việc với Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TPHCM nhằm trao đổi, thống nhất phương án đầu tư Trạm trung chuyển chất thải rắn Thắng Nhì.

Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Thắng Nhì đã được UBND TPHCM ban hành quyết định chủ trương đầu tư từ tháng 7-2026 nhằm nâng cấp trạm hiện hữu, nâng cao năng lực phục vụ và hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường.

Buổi làm việc giữa UBND phường Vũng Tàu với Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Theo quyết định, dự án thuộc nhóm B, thực hiện tại hẻm 413 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, trên khu đất hơn 5.600m² (phần lớn là đất công). Các hạng mục chính gồm cải tạo tường rào, cổng ra vào; xây dựng nhà chứa thiết bị ép rác, khu vực rửa xe, nhà nghiền rác; nhà điều hành, nhà vệ sinh, nhà để xe; nhà chứa chất thải rắn nguy hại cùng hệ thống sân bãi, đường giao thông nội bộ, cây xanh, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và các công trình bảo vệ môi trường. Dự án cũng được đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái.

Tiếp nhận rác tại trạm trung chuyển (hẻm 413 Trần Phú, phường Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VŨ

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 441 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố, triển khai từ nay đến năm 2029. Khi hoàn thành, trạm có công suất tiếp nhận và trung chuyển tối đa 360 tấn chất thải rắn/ngày.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu đề nghị các phòng, đơn vị liên quan tính toán phương án bố trí bãi đậu xe, khu vực tập kết phù hợp, rộng rãi, bảo đảm không ảnh hưởng đến giao thông; đồng thời chú trọng bố trí không gian cây xanh, tạo cảnh quan môi trường.

QUANG VŨ