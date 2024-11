Phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế

Sáng 21-11, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024. Cụm này gồm: Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM, Công an TP Hải Phòng, Công an TP Đà Nẵng và Công an TP Cần Thơ.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2024, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã chủ động triển khai các phong trào thi đua với nhiều nội dung, giải pháp phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của từng địa phương.

Các đơn vị đã tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác được giao. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đi vào trọng tâm, thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Công an 5 thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; không để nảy sinh các các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, bảo đảm ổn định tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh không gian mạng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, rút ra những kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua; kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong năm 2025.

Dịp này, Công an TP Đà Nẵng bàn giao đơn vị Cụm trưởng cho Công an TP Hà Nội, Cụm phó cho Công an TPHCM.

CHÍ THẠCH