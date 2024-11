TPHCM đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15-8-2014 (Chỉ thị 07) của Bộ trưởng Bộ Công an về “đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới” giai đoạn 2014-2024, TPHCM đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.