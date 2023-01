Phong phú mặt hàng trái cây, đồ cúng ông Công, ông Táo

Tại chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận), hoa vạn thọ có nhiều khách quan tâm hỏi mua, với giá dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/bó (4-5 cành); thanh long có giá 40.000-45.000 đồng/kg; vú sữa 45.000 đồng/kg; quýt đường 40.000-50.000 đồng/kg… Hiện tại, các mặt hàng này đều tăng giá từ 3.000-5.000 đồng/kg so với ngày thường.

Tương tự, tại chợ Bến Thành (quận 1), các mặt hàng trái cây cúng ông Công ông Táo đã tăng giá từ 10%-15% so với ngày thường. Chẳng hạn quýt tiều loại 1 tăng 10.000 đồng/kg so với ngày 12-1, ở mức 75.000 đồng/kg; quýt đường loại 1 ở mức 90.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg so với giá bán ngày 12-1); nhãn, táo và lê Trung Quốc cũng tăng 5.000 đồng/kg, lần lượt ở mức 45.000 đồng và 55.000 đồng/kg…

Chị Nguyễn Hoa, tiểu thương kinh doanh tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cho hay, một số mặt hàng trái cây cúng tăng từ 10%-15% so với ngày thường, nhưng hiện tại sức mua chỉ nhỉnh hơn ngày thường từ 5%-10%. Nhiều khả năng sức mua hàng hóa cúng ông Công, ông Táo chỉ thực sự “bật” lên vào sáng và trưa 23 tháng Chạp…

Đại diện các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức thông tin, hàng hóa về chợ đêm 12 rạng sáng 13-1 ổn định. Cụ thể, tại chợ Hóc Môn, quýt đường miền tây có giá 30.000 đồng/kg, nhãn quế 30.000 đồng/kg, cam sành 12.000 đồng/kg…

Với mặt hàng cá chép phóng sinh, tiểu thương tại chợ Bình Điền đang bán với giá từ 70.000 - 120.000 đồng/kg, tùy thuộc kích cỡ cá. Đối với một số chợ lẻ, tiểu thương bán theo con, ở mức 15.000 -30.000 đồng/con, tùy kích cỡ.