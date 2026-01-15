Sức sống cơ sở

Phường Bà Rịa hướng tới tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2025, phường Bà Rịa (TPHCM) đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026.

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh (thứ 2 từ trái qua) dự và chủ trì hội nghị

Sáng 15-1, UBND phường Bà Rịa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa dự và chủ trì.

Năm 2025 phường Bà Rịa hoàn thành và vượt toàn bộ 30/30 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Ở lĩnh vực kinh tế, thương mại - dịch vụ tiếp tục là trụ cột, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 3.359 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt hơn 1.121 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 472,7 tỷ đồng, bằng 105,33% dự toán. Công tác quản lý đô thị, đất đai và đầu tư công được tăng cường; phường hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm như kè hai bờ sông Dinh (giai đoạn 2), đường Nguyễn Thái Học, đường kết nối cao tốc, song song với việc duy trì chỉnh trang đô thị, trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường.

Năm 2026, phường Bà Rịa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 10%, với tổng thu ngân sách hơn 441,2 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người 207,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

TRÚC GIANG

