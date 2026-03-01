Tiền lì xì của ai...

Tết khép lại, người lớn quay trở lại với công việc, còn với các con, trước khi trở lại trường, chúng có một công việc quan trọng phải làm: gom các bao lì xì ra đếm. Đứa nhiều, đứa ít, lời so kè, so bì lao xao, tạo không khí náo nhiệt trong mỗi gia đình đông con cháu. Tuy nhiên, câu chuyện tiền lì xì là của ai, đi đâu, về đâu… trong mỗi gia đình đã khiến nhiều phụ huynh dở khóc dở cười.

Của con hay của mẹ

Nhà chị Dung ở phường Thuận An (TPHCM), năm nào sau tết, tiền lì xì của các con đều phải đưa hết cho chị. Theo chị Dung, các con còn nhỏ nên mẹ phải giữ. Chuyện học hành, ăn uống, vui chơi, giải trí…, chị đã lo hết, con nhỏ chưa biết cách xài tiền sao cho đúng, nếu để các con giữ thì rất dễ mất hoặc có khi lại xài phung phí.

Năm nay, các con chị Dung đọc được thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính với cha mẹ có hành vi chiếm đoạt tài sản riêng (như tiền lì xì…) của con, mức phạt từ 20-30 triệu đồng, bị buộc trả lại tài sản đã chiếm giữ trái phép… Vậy là tụi nhỏ vịn vào chuyện này để không đưa lại tiền lì xì cho mẹ. Với vấn đề này, mẹ con chị Dung tranh luận hết mấy buổi mà vẫn chưa có hồi kết. Ban đầu, các tranh luận còn kiểu giỡn vui, về sau, câu chuyện càng lúc càng căng thẳng. Nhà cửa ồn ào suốt mấy bữa, rồi không ai vừa ý ai, mẹ con quay ra giận dỗi nhau.

Con cháu nhận bao lì xì và chúc mừng năm mới an vui, mạnh khỏe đến ông bà, cô dì, chú bác...

Chị Dung giữ quan điểm, tiền lì xì của con có được là nhờ chị phải chi lì xì cho “đối tác”, như vậy đồng nghĩa với việc, tiền chị chi ra chạy một vòng vào lại túi của các con, nên khi chị lấy lại tiền lì xì mà các con nhận được là hợp lý. Hai đứa con của chị Dung, đứa nhỏ học năm cuối tiểu học, đứa lớn đang học trung học cơ sở, thì không chịu vậy. Hai con có lý lẽ riêng: đó là tiền lì xì của ông bà, cô chú cho, con không lấy tiền trực tiếp từ tay mẹ, giờ phải đưa hết tiền lì xì cho mẹ giữ là không phù hợp, và nếu mẹ cứ khăng khăng đòi, mẹ đã vi phạm pháp luật.

Chị Dung tâm sự: “Nhà tôi không khá giả gì. Một cái tết với đủ thứ chi phí. Tôi ráng xoay và lo cho chu toàn, rồi nghĩ, sau tết cũng có được một số tiền lì xì của hai con để phụ trang trải chuyện nhà. Mặt khác, tôi sợ tụi nhỏ giữ tiền rồi xài tùm lum không biết cân nhắc trong tính toán chi tiêu, phí tiền”.

Thay vì “tịch thu” hay buông lỏng, cha mẹ có thể đồng hành, hướng dẫn con quản lý, tiết kiệm tiền lì xì, hoặc để chăm lo cho gia đình, hay ý nghĩa hơn là trích một phần giúp đỡ cho một số mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Giữ gìn nụ cười con trẻ

Ngược lại nhà chị Dung, ngày cuối tuần sau tết, nhà chị Linh ở phường Bình Phú (TPHCM) rộn ràng hẳn khi 2 đứa con của chị có buổi tụ họp để… đếm tiền lì xì. Năm nay, các con của chị Linh nhận được nhiều bao lì xì và lời chúc phúc của người lớn hơn vì tết này, anh chị có thời gian nên đã tranh thủ chở hai con đi thăm nhà bà con họ hàng ở quê nội, quê ngoại, qua nhà bạn bè chúc tết…

Bé Nhân, 10 tuổi, con đầu chị Linh, lôi ra cả xấp bao lì xì đủ màu vàng, xanh, đỏ mà bé đã cất trong hơn 10 ngày tết. Trong xấp bao lì xì có bao được tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, cũng có bao lì xì có tờ tiền mệnh giá 200.000, 100.000, 50.000, 20.000 đồng. Tính tổng tết này, Nhân được hơn 5 triệu đồng. Với số tiền có được, Nhân muốn bỏ ống heo, đến mùa hè năm 2026 sẽ đập con heo đất đã “nuôi” trong 5 năm qua để lấy tiền mua sách vở, đồ dùng học tập, khỏi phải xài tiền của mẹ. Số còn lại, Nhân muốn mua con heo lớn hơn để tiếp tục tích lũy khoản tiền đang có. Bé Phương, 6 tuổi, em gái Nhân, cũng nhận được khoản lì xì gần giống như anh. Số tiền này chị Linh chịu trách nhiệm giữ và bỏ ống heo cho con.

Chị Linh chia sẻ: “Tôi có quan điểm, tiền lì xì của các con chính là niềm vui, niềm hạnh phúc mà các con nhận được mỗi dịp tết đến xuân về. Khi con còn nhỏ quá thì tôi sẽ giữ. Lúc con lớn hơn, đã hiểu chuyện, tôi trực tiếp hướng dẫn, đề xuất với con cách giữ tiền, tập cho con thói quen giữ gìn và bảo vệ tài sản đang có, để mai sau khi lớn hơn, cuộc sống bỗng có hữu sự, số tiền tiết kiệm sẽ giúp cho các con giải quyết mọi việc đơn giản và nhẹ nhàng hơn”.

Vậy tiền lì xì là của ai? Số tiền lì xì của các con sau mỗi mùa tết ấy sẽ không chỉ thuộc về riêng con hay mẹ, mà là “nguồn vốn” chung để giáo dục trẻ về tài chính và phần nào giúp gia đình giải quyết kịp thời một số khó khăn về kinh tế sau tết, từ đó tăng thêm niềm vui, hạnh phúc trong mùa xuân mới.

BẢO LÂM