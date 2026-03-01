Tuyến đường gắn kết cộng đồng

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, “Tuyến đường Đại đoàn kết” (đường Nguyễn Văn Long, ấp 22, xã Hưng Long) chính thức ra mắt. Không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn, công trình còn lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng, xây dựng nông thôn mới.

“Tuyến đường Đại đoàn kết” - đường Nguyễn Văn Long, xã Hưng Long (TPHCM)

Điểm nhấn chỉnh trang nông thôn

“Tuyến đường Đại đoàn kết” tại đường Nguyễn Văn Long có chiều dài gần 1.300m, nổi bật với 80 trụ cờ Tổ quốc do Agribank chi nhánh Nam TPHCM tài trợ. Hàng cờ đỏ sao vàng nối dài, tung bay trong nắng xuân đã tạo nên diện mạo tươi mới cho tuyến đường vốn quen thuộc với người dân địa phương.

Theo lãnh đạo xã Hưng Long, công trình không đơn thuần là hạng mục chỉnh trang cảnh quan mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự chung sức giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thời điểm khánh thành tuyến đường trùng với dịp Hội Xuân Bính Ngọ 2026 càng làm tăng thêm ý nghĩa, biến tuyến đường thành không gian văn hóa - sinh hoạt cộng đồng giàu sắc xuân.

Không dừng lại ở hệ thống cờ Tổ quốc, tuyến đường còn được đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục. Mặt đường được mở rộng, thảm nhựa phẳng; dọc tuyến đường bố trí 15 tiểu cảnh và 17 cụm mai xuân. Tổng thể đã hình thành một không gian sinh hoạt phục vụ hội thi “Rạng rỡ sắc xuân” và các hoạt động văn hóa - văn nghệ tại địa phương.

Để có diện mạo hôm nay là cả quá trình chung tay bền bỉ của hệ thống chính trị và người dân. UBND xã Hưng Long đã hỗ trợ kinh phí gồm 2 triệu đồng cho mỗi tiểu cảnh, 1 triệu đồng cho mỗi cụm mai và 22 triệu đồng cho “Tuyến đường cờ”. Phần kinh phí còn lại chủ yếu dựa vào sự tự nguyện đóng góp công sức, vật chất của người dân và các nhà hảo tâm.

Nhiều hộ dân không chỉ đóng góp tiền của mà còn trực tiếp tham gia thực hiện. Người vận chuyển vật liệu, người thức khuya dựng khung, treo cờ, chỉnh trang từng chi tiết... Không khí lao động khẩn trương nhưng ấm áp nghĩa tình đã trở thành ký ức đẹp của người dân nơi đây.

Sinh ra và lớn lên tại địa phương, chị Ngô Thị Lan (ấp 21) không giấu được niềm vui khi chứng kiến sự đổi thay của con đường quen thuộc. Chị chia sẻ, từ khi TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều chuyển biến tích cực đã diễn ra; trong đó, tuyến đường Nguyễn Văn Long như sợi dây kết nối người dân ba xã trước đây.

“Từ nhỏ tôi đã quá quen với con đường này, trước đây thuộc xã Qui Đức, nay là xã Hưng Long sau khi sáp nhập. Giờ có “Tuyến đường Đại đoàn kết”, người dân các khu vực gắn bó với nhau hơn. Lãnh đạo địa phương cũng định hướng nơi đây sẽ là không gian cộng đồng để bà con tổ chức các hoạt động ngoài trời”, chị Lan nói.

Thêm không gian văn hóa cho cộng đồng

Không chỉ phục vụ giao thông, tuyến đường mới đã chóng trở thành điểm sinh hoạt văn hóa của người dân. Dịp tết vừa qua, nơi đây diễn ra nhiều hoạt động như hội thi gói bánh tét, chưng mâm ngũ quả, trang trí tiểu cảnh…, tạo nên không gian tết xưa đậm nét Nam bộ.

Chị Thảo Nguyên (ngụ ấp 45) bày tỏ, gia đình rất phấn khởi khi địa phương có thêm điểm vui xuân gần nhà. “Đường hoa Nguyễn Huệ rất đẹp nhưng đi xa quá. Nay ngay tại địa phương có tuyến đường được trang trí bài bản, bà con thuận tiện chụp hình, vui xuân. Qua các tiểu cảnh tết xưa, mình cũng có dịp dạy con về truyền thống của ông bà, rất ý nghĩa”, chị Nguyên chia sẻ.

Với hàng cờ Tổ quốc rực đỏ trong nắng sớm và chiều muộn, đường Nguyễn Văn Long hôm nay không chỉ là tuyến giao thông liên xã. Công trình đang từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa của cộng đồng dân cư, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc.

Trong bối cảnh TPHCM tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, những mô hình như “Tuyến đường Đại đoàn kết” cho thấy cách làm linh hoạt, phát huy tốt nguồn lực xã hội hóa và vai trò chủ thể của người dân. Khi người dân thật sự tham gia và hưởng lợi, công trình hạ tầng sẽ không chỉ bền vững về vật chất mà còn bền chặt về tình làng nghĩa xóm. “Tuyến đường Đại đoàn kết” vì thế không chỉ nối những cung đường, mà còn nối nhịp mùa xuân, nối niềm tin và sự đồng lòng của người dân Hưng Long trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình, giàu đẹp.

“Đại đoàn kết” ở xã Hưng Long không chỉ nằm trên bảng tên công trình. Tinh thần ấy thể hiện rõ qua những đêm người dân cùng nhau hoàn thiện từng hạng mục, qua sự đồng thuận khi không ai đứng ngoài cuộc trong các phong trào địa phương. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các chương trình xây dựng nông thôn mới ở vùng ven TPHCM đạt được hiệu quả bền vững.

