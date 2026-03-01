Sức sống cơ sở

Ra mắt “Tuyến hẻm thanh niên” xanh – sạch – an toàn tại phường Diên Hồng

SGGPO

Sáng 1-3, Đoàn phường Diên Hồng tổ chức ra mắt công trình “Tuyến hẻm thanh niên sạch đẹp – an toàn – văn minh – nghĩa tình” tại hẻm 246 Ngô Quyền, khu phố 23.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nghi thức cắt băng khánh thành công trình

Sau hơn hai tuần triển khai, tuyến hẻm đã khoác lên diện mạo mới khang trang, tươi sáng. Nhiều mảng tường cũ được sơn vẽ sinh động với các thông điệp tuyên truyền ý nghĩa; cờ Tổ quốc được trao tận tay từng hộ dân; cây xanh được bổ sung, góp phần tạo mảng xanh, cải thiện môi trường sống và mỹ quan khu dân cư.

Ban tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và cây xanh cho các hộ gia đình tại hẻm 246, khu phố 23

Công trình được thực hiện từ ngày 10 đến 31-1. Tổng cộng hơn 50 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia, đóng góp 112 giờ công.

Công trình có sự góp sức chung tay thực hiện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện
Đảng ủy phường Diên Hồng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đoàn phường, cùng sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống chính trị Khu phố 23 và Câu lạc bộ Tình nguyện Văn phòng Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Bách Khoa, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và ý nghĩa xã hội.

Lãnh đạo phường Diên Hồng đến chia vui khi công trình hoàn thành

Thời gian tới, Đoàn phường Diên Hồng sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn phối hợp duy trì hoạt động tự quản, tổng vệ sinh định kỳ, chăm sóc cây xanh, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời nghiên cứu nhân rộng mô hình “Tuyến hẻm thanh niên” tại các khu dân cư khác, tạo sức lan tỏa trong toàn phường.

ĐÌNH DƯ

