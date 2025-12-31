Phường Bình Thới lập 28 tổ an ninh trật tự cơ sở và điểm chữa cháy cộng đồng

Khép lại năm 2025, phường Bình Thới (TPHCM) đã xây dựng lá chắn cho từng khu phố khi thành lập 28 Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại 28 khu phố, xây dựng 28 điểm chữa cháy công cộng.

Chiều 31-12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Thới Trần Hải Yến cho biết UBND phường ban hành quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 28 Khu phố; tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại 46 cơ sở, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm; tổ chức, xây dựng và duy trì hoạt động của các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và 28 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn phường.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Thới Trần Hải Yến phát biểu tại hội nghị

Sau sáp nhập, phường đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế. Thu ngân sách phường ước thực hiện cả năm 2025 là 403 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán năm. Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường đã tiếp nhận 5.871 hồ sơ trực tuyến (toàn trình và một phần) thuộc nhiều lĩnh vực, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn, trước hạn.

Năm 2026, phường đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai các giải pháp để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 100% tổng số hồ sơ tiếp nhận; tăng cường đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các thiết chế văn hóa thể thao, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân; triển khai Đề án Giáo dục thông minh và Học tập suốt đời giai đoạn 2021 - 2030. Vận động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% trẻ 5 tuổi vào lớp Lá, duy trì và tăng tỷ lệ phổ cập các bậc học; đảm bảo tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt từ 95% trở lên.

Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2026

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân các ngày lễ lớn trong năm. Kịp thời đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, chính sách xác định đối tượng để chi trả chế độ chính sách đối với đối tượng BHXH, người có công với cách mạng…

CẨM NƯƠNG