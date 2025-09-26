Phường Bình Trưng có nhiều dư địa phát triển

Theo đồng chí Đặng Minh Thông, phường Bình Trưng (TPHCM) có nhiều trục giao thông kết nối, là địa bàn thu hút nhiều dự án đầu tư.

Ngày 26-9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Trưng nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 2.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Trưng, nhiệm kỳ 2025-2030

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, phường Bình Trưng có dư địa phát triển rất lớn. Trong đó, phường có nhiều trục giao thông kết nối với các nơi, là địa bàn thu hút nhiều dự án đầu tư. Vì vậy, phường phải phân tích được lợi thế của mình để có định hướng phát triển đồng bộ.

Theo đồng chí Đặng Minh Thông, 3 tháng còn lại của năm là khoảng thời gian cần tăng tốc, thời gian đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới. Trước mắt, phường phải khẩn trương triển khai chương trình hành động, quy chế làm việc, kế hoạch kiểm tra giám sát.

Đồng thời thông qua kế hoạch học tập triển khai các nghị quyết của Trung ương. Đối với nội dung này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông lưu ý phường Bình Trưng cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung một số chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ để sớm cụ thể hoá nghị quyết. Cùng với đó, tập trung phát triển đảng viên mới; thành lập các chi bộ, đảng bộ ngoài doanh nghiệp nhà nước.

Phường cũng cần nỗ lực hơn trong giải ngân đầu tư công, phải có giải pháp, rà soát, tìm điểm tắc nghẽn để tháo gỡ ngay. Song song với quan tâm thực hiện kiểm kê, quản lý sử dụng đất và tài sản công, kiến nghị giao lại các tài sản công địa phương không sử dụng, tránh lãng phí.

Đảng bộ phường Bình Trưng có 91 tổ chức Đảng trực thuộc với 2.952 đảng viên. Đảng ủy phường đã kiện toàn Ban Chấp hành, bổ sung 10 đồng chí ủy viên, triển khai đồng bộ các khâu công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Trong thời gian qua, UBND phường đã tập trung sắp xếp, kiện toàn bộ máy, ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị, từng bước đưa hệ thống hành chính vào hoạt động ổn định. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 340 tỷ đồng, chi ngân sách gần 204 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính, chính quyền số có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 98%, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

