Sức sống cơ sở

Phường Gia Định khởi công nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường, cụm hẻm

SGGPO

Ngày 24-6, phường Gia Định (TPHCM) tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp cải tạo đường Lê Trực và cụm hẻm Lê Trực, đường Hoàng Hoa Thám, Nơ Trang Long, Lê Quang Định.

Phường Gia Định khởi công nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường, cụm hẻm

Gia Định là phường có tốc độ đô thị hóa cao nhưng hệ thống hạ tầng và thoát nước đã xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Trước nhu cầu đó, UBND phường đã phối hợp cùng các khu phố, các đoàn thể vận động người dân triển khai dự án với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

1d.jpg
Bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường Gia Định, TPHCM chia sẻ thông tin tại lễ khởi công

Theo bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường Gia Định, trước nhu cầu chính đáng của người dân, UBND phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình nâng cấp các tuyến đường được sớm triển khai. Đây cũng là sự quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền trong việc chăm lo đời sống người dân.

1c.jpg
Lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, tuyến hẻm ở phường Gia Định. Ảnh: ANH TRẦN

Bà Hiền cũng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, tận dụng tốt nguồn đầu tư, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

1b.jpeg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công. Ảnh: ANH TRẦN
MINH HẢI

Từ khóa

phường gia định TPHCM cải tảo tuyến đường đầu tư công

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn