Phường Gia Định khởi công nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường, cụm hẻm

Gia Định là phường có tốc độ đô thị hóa cao nhưng hệ thống hạ tầng và thoát nước đã xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Trước nhu cầu đó, UBND phường đã phối hợp cùng các khu phố, các đoàn thể vận động người dân triển khai dự án với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường Gia Định, TPHCM chia sẻ thông tin tại lễ khởi công

Theo bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường Gia Định, trước nhu cầu chính đáng của người dân, UBND phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình nâng cấp các tuyến đường được sớm triển khai. Đây cũng là sự quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền trong việc chăm lo đời sống người dân.

Lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, tuyến hẻm ở phường Gia Định. Ảnh: ANH TRẦN

Bà Hiền cũng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, tận dụng tốt nguồn đầu tư, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công. Ảnh: ANH TRẦN

MINH HẢI