Phường Phú Thuận: Khai mạc giải bóng đá chăm lo Tết cho người dân

Giải đấu quy tụ 4 đội bóng với 80 vận động viên, gồm: đội cán bộ, công chức UBND TPHCM do PGS-TS, đại biểu Quốc hội TPHCM Trần Hoàng Ngân làm đội trưởng; đội cán bộ, công chức khu vực phía Bắc TPHCM (khu vực Bình Dương) do Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Cao Văn Chóng làm đội trưởng; đội lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM do Chỉ huy trưởng Triệu Đỗ Hồng Phước làm đội trưởng và đội cán bộ, công chức UBND phường Phú Thuận.

Các đội bóng tham dự giải đấu

Đây là sân chơi thể thao giao lưu lành mạnh, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị và thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Thị Cẩm Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, ý nghĩa của giải đấu không chỉ dừng lại ở thi đấu thể thao mà còn lan tỏa tinh thần nghĩa tình trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch UBND phường Dương Thị Cẩm Hồng phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà Tết cho công nhân nhà trọ bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc; trẻ mồ côi cha/mẹ do Covid-19, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ cận nghèo. Qua đó, nhằm sẻ chia, động viên, để “Tết đến với mọi người, mọi nhà”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Trần Hoàng Ngân trao quà đến công nhân có gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai

50 suất quà được Ban Tổ chức trao tại chương trình

Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đội bóng và tổ trọng tài, gửi gắm thông điệp thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo cổ động viên đến theo dõi, cổ vũ.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng

Người dân nhận quà Tết trong không khí ấm áp, vui tươi

THU HOÀI