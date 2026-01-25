Sức sống cơ sở

Phường Phú Thuận: Khai mạc giải bóng đá chăm lo Tết cho người dân

SGGPO

Sáng 25-1, UBND phường Phú Thuận (TPHCM) tổ chức khai mạc Giải bóng đá giao hữu Tứ hùng năm 2026.

Giải đấu quy tụ 4 đội bóng với 80 vận động viên, gồm: đội cán bộ, công chức UBND TPHCM do PGS-TS, đại biểu Quốc hội TPHCM Trần Hoàng Ngân làm đội trưởng; đội cán bộ, công chức khu vực phía Bắc TPHCM (khu vực Bình Dương) do Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Cao Văn Chóng làm đội trưởng; đội lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM do Chỉ huy trưởng Triệu Đỗ Hồng Phước làm đội trưởng và đội cán bộ, công chức UBND phường Phú Thuận.

DSC_3340.JPG
DSC_3361.JPG
Các đội bóng tham dự giải đấu

Đây là sân chơi thể thao giao lưu lành mạnh, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị và thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Thị Cẩm Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, ý nghĩa của giải đấu không chỉ dừng lại ở thi đấu thể thao mà còn lan tỏa tinh thần nghĩa tình trong dịp Tết Nguyên đán.

DSC_3383.JPG
Phó Chủ tịch UBND phường Dương Thị Cẩm Hồng phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà Tết cho công nhân nhà trọ bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc; trẻ mồ côi cha/mẹ do Covid-19, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ cận nghèo. Qua đó, nhằm sẻ chia, động viên, để “Tết đến với mọi người, mọi nhà”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

DSC_3404.JPG
Đồng chí Trần Hoàng Ngân trao quà đến công nhân có gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai
z7465461567128_194245de0ea7efc9b08147f35c979e35.jpg
z7465461567129_7bda3b6e479e27d09dd4a55a44035e27.jpg
z7465461568434_1cbb305089226a53994a7049244217ab.jpg
50 suất quà được Ban Tổ chức trao tại chương trình

Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đội bóng và tổ trọng tài, gửi gắm thông điệp thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo cổ động viên đến theo dõi, cổ vũ.

z7465461587271_c73cb0cd0dfe82a0d6c5c390e53cf872.jpg
Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng
z7465461590177_ea4a0ee1a56b59a2dd77b0d663476100.jpg
z7465461593027_7038fd9d611f1e1071106c56e4c0746c.jpg
Người dân nhận quà Tết trong không khí ấm áp, vui tươi
THU HOÀI

giải bóng đá Tứ hùng phường Phú Thuận chăm lo Tết 2026 Tết đến với mọi người mọi nhà

