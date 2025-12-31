Phường Phú Thuận (TPHCM) bố trí lại cán bộ “đúng người, đúng việc”

Sau 6 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Phú Thuận đã có đủ điều kiện đánh giá cụ thể hơn điểm mạnh, sở trường của từng cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đồng chí Châu Xuân Đại Thắng trao giấy khen đến các đảng viên có thành tích xuất sắc

Ngày 31-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thuận tổ chức hội nghị lần thứ 7; tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá việc sắp xếp cán bộ, tổ chức bộ máy sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới. Theo đồng chí Châu Xuân Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy phường: Sau giai đoạn “cộng cơ học” khi bố trí, sắp xếp nhân sự ban đầu, đến nay phường đã có điều kiện đánh giá cụ thể hơn điểm mạnh, sở trường của từng cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Đối với những vị trí chưa phát huy hiệu quả sẽ được xem xét điều chuyển, nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Đồng chí Châu Xuân Đại Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Châu Xuân Đại Thắng, cũng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt là chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, nhóm yếu thế. Cùng với đó, lực lượng Công an, dân quân tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân trước, trong và sau Tết.

Đồng chí cũng lưu ý việc triển khai Nghị quyết số 02 của Thành ủy TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Chủ tịch UBND phường Phú Thuận Lê Lợi và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Đăng Thoại trao giấy khen đến các đảng viên

THU HOÀI