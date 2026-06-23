Sức sống cơ sở

Phường Phước Thắng: Người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

SGGPO

Ngày 23-6,  đông đảo người dân phường Phước Thắng (TPHCM) tham gia chương trình hiến máu tình nguyện trong chiến dịch "Những giọt máu hồng - Hè 2026”. Chương trình thu về được 290 đơn vị máu.

Phường Phước Thắng: Người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Đây là hoạt động của phường Phước Thắng phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM thực hiện, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn.

Trước khi hiến máu, người tham gia (từ 18 đến 60 tuổi) được khám sàng lọc sức khỏe, kiểm tra các điều kiện hiến máu và chăm sóc theo đúng quy định của Bộ Y tế.

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Người dân phường Phước Thắng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Những năm gần đây phong trào hiến máu tình nguyện ở phường Phước Thắng luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, kết quả các đợt vận động hiến máu luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

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Từ khóa

Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện phường Phước Thắng Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM “Những giọt máu hồng hè 2026” hiến máu tình nguyện

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