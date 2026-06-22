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Đăng thông tin bịa đặt trên TikTok, một người bị phạt 7,5 triệu đồng

SGGPO

Ngày 22-6, Công an xã Long Điền (TPHCM) cho biết, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T.M.A. (38 tuổi, xã Long Điền) vì đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội TikTok.

Theo xác minh, khoảng 17 giờ ngày 14-6, tại ấp Phước Trung, xã Long Điền, ông K.T.H. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với người thân trong gia đình do tranh chấp tiền bạc.

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Ông T.M.A. tại cơ quan công an

Sau đó, một tài khoản TikTok đăng đoạn video ghi lại vụ việc trên kèm dòng chữ: “Ck bỏ vk con theo tiểu tam 2 đời ck” (chồng bỏ vợ con theo tiểu tam 2 đời chồng). Ông H. cho rằng nội dung này hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc vụ việc, xâm phạm đời tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và hạnh phúc gia đình nên trình báo công an.

Làm việc với cơ quan công an, ông T.M.A. thừa nhận đã dùng điện thoại quay lại vụ cãi vã, dù không quen biết và không biết rõ bản chất sự việc. Người này tự thêm nội dung bịa đặt vào video để thu hút lượt xem rồi đăng công khai trên TikTok.

Sau khi được làm việc, ông T.M.A. đã gỡ bỏ video và thừa nhận hành vi vi phạm.

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Nội dung được cho là đăng sai sự thật của ông T.M.A.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 22-6, Công an xã Long Điền ra quyết định xử phạt ông T.M.A. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tự ý đăng tải, chia sẻ hình ảnh, thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc về người khác trên mạng xã hội để tránh vi phạm pháp luật.

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