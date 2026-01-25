Phường Vũng Tàu kiến nghị sớm chính thức bàn giao công viên Thùy Vân

Đây là cuộc họp quan trọng nhằm bàn giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự, môi trường công viên trước thời gian cao điểm đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các phòng, đơn vị cho biết, công viên Thùy Vân (Bãi Sau) được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, đến nay thu hút đông người dân và du khách đến vui chơi, giải trí, ngắm biển. Tuy nhiên, công viên vẫn đang trong quá trình hoàn thiện; chưa được bàn giao chính thức để khai thác, vận hành.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QUANG VŨ

Việc chưa được bàn giao mặt bằng chính thức khiến phường gặp khó khăn trong việc tổ chức các bãi giữ xe dọc Bãi Sau. Dịp cuối tuần, ngày lễ, tết, tình trạng giao thông, đậu đỗ xe ở khu vực này vẫn còn nhiều bất cập do quá tải.

Khách du lịch vui chơi tại công viên Thùy Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu nói, công viên Thùy Vân là không gian lý tưởng, thuận lợi để tổ chức các hoạt động giải trí, ẩm thực, thể thao trên biển, vì vậy, cần sớm khai thác để mang lại giá trị, hiệu quả bền vững, từ đó tạo nguồn thu để duy tu, bảo dưỡng công viên. Ông Vũ Hồng Thuấn giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tham mưu văn bản để UBND phường gửi UBND TPHCM chỉ đạo, đốc thúc các đơn vị sớm bàn giao, đưa vào khai thác, vận hành công viên Thùy Vân.

Công viên Thùy Vân được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Q.V

Trong thời gian chờ bàn giao công viên Thùy Vân, phường Vũng Tàu và các đơn vị liên quan cũng đã thống nhất phương án tạm giao một số bãi giữ xe cho phường để giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu phối hợp lập đề án đấu thầu, vận hành, khai thác dịch vụ bãi giữ xe phục vụ người dân và du khách theo đúng quy định.

QUANG VŨ