Phường Vũng Tàu, TPHCM: Chấn chỉnh việc thả rông chó, mèo nơi công cộng

Vô tư thả rông chó ngay công viên Tam Giác (khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu) nơi có hàng ngàn người dân và khách du lịch ghé thăm mỗi ngày

Theo đó, thời gian qua, UBND phường Vũng Tàu tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân đối với các hộ nuôi động vật (chó, mèo) thả rông ngoài đường và tại những nơi công cộng, gây cản trở giao thông, mất trật tự mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Để nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, sức khỏe và tính mạng con người, gìn giữ cảnh quan môi trường công cộng, UBND phường cấm thả rông động vật nuôi (chó, mèo,..) nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan đóng trên địa bàn phường.

Các chủ nuôi phải tự thực hiện việc nuôi nhốt, chăn thả theo quy định của pháp luật hiện hành; phải xích hoặc nhốt, giữ chó trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm hoặc xích giữ chó và có người dắt; chấp hành tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định; chịu mọi chi phí trong trường hợp chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó.

Căn cứ quy định của pháp luật, các hành vi vi phạm như: không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng thì chủ sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

UBND phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với công an phường cùng các cơ quan thường xuyên kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu UBND phường quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

PHÚ NGÂN