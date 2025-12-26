Phường Xuân Hòa: Đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Lấy “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy – Khai thông thể chế – Đột phá hạ tầng – Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân” làm chủ đề xuyên suốt năm 2026, phường Xuân Hòa tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế - đô thị, du lịch đặc trưng.

Ngày 26-12, Đảng ủy phường Xuân Hòa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 4, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2025, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên – môi trường, văn hóa – xã hội, gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3,3 tỷ đồng, bằng 102,25% kế hoạch, trong đó nguồn thu chủ yếu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Toàn phường có 751 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 5,6 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cùng với đó, công tác chỉnh trang, phát triển đô thị tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng xây dựng phường văn minh, xanh, sạch, thân thiện môi trường. Phường đã hoàn thành duy tu, cải tạo 4 tuyến hẻm; phối hợp với phường Nhiêu Lộc và phường Bàn Cờ điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư cụm II và cụm III, với tổng quy mô 360,86ha.

Lĩnh vực giáo dục – đào tạo được quan tâm nâng cao chất lượng, gắn với triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Bên cạnh đó, phường tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục thông qua việc thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, phát triển năng lực, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục”.

Hướng dẫn viên giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng “Tour Xuân Hòa – dáng xưa trong phố mới”

Bước sang năm 2026, phường Xuân Hòa tập trung triển khai chủ đề năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Đồng thời, phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ - thương mại gắn với đề án phát triển du lịch, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, tiếp tục phát huy sản phẩm du lịch đặc trưng “Tour Xuân Hòa – dáng xưa trong phố mới”.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, nhất là quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Song song đó, phường tăng cường quản lý trật tự đô thị, giữ vững ổn định an ninh chính trị, phòng cháy chữa cháy và trật tự an toàn xã hội.

VĂN ANH