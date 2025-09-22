Đoàn phường Xuân Hòa lan tỏa tinh thần Nam bộ kháng chiến đến thế hệ trẻ

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 – 23-9-2025), ngày 22-9, Đoàn phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức chương trình “Tiếp lửa truyền thống” với chủ đề “Từ tinh thần quật cường của Nam bộ kháng chiến đến khí thế dựng xây Thành phố Anh hùng”, nhằm giáo dục truyền thống và khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình, các đại biểu, giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã cùng theo dõi phim tư liệu “Từ Nam Bộ kháng chiến đến Toàn quốc kháng chiến”, thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa – đồng chí Lê Thanh Bình – nhấn mạnh vai trò lịch sử của địa bàn quận 3 trước đây, nơi từng là “điểm nóng” của các phong trào cách mạng đô thị. Đồng thời, đồng chí phát động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử”, với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa” do Trung ương Đoàn triển khai.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai theo dõi chương trình

“Đoàn phường mong muốn mỗi đoàn viên tiếp nối tinh thần dấn thân, cống hiến của cha anh, viết tiếp những câu chuyện thời hoa lửa bằng hành động cụ thể trong xây dựng Thành phố Anh hùng hôm nay”, đồng chí Lê Thanh Bình chia sẻ.

Phần giao lưu giữa các nhân vật

Chương trình cũng dành thời lượng để giao lưu, trò chuyện với các nhân vật truyền cảm hứng, trong đó có bà Nguyễn Thị Bích Nga – Quyền Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Bà kể lại những câu chuyện cảm động về lực lượng Biệt động Sài Gòn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đồng thời gửi gắm tới thế hệ trẻ thông điệp về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2024 – Lê Nguyễn Bảo Ngọc, người sáng lập chương trình Gen Zero – cũng tham dự và chia sẻ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình phát triển đất nước.

Học sinh nhận học bổng tại chương trình

Dịp này, ban tổ chức trao 10 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các học sinh vượt khó học giỏi của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, góp phần động viên, tiếp sức các em trên con đường học tập và rèn luyện.

CẨM TUYẾT