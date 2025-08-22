Đoàn phường Xuân Hòa (TPHCM) thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”

Chiều 22-8, tại phường Xuân Hòa (TPHCM) đã diễn ra hội nghị công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Xuân Hòa và chỉ định nhân sự giai đoạn lâm thời.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa; Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM.

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân và đồng chí Nguyễn Thanh Xuân trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn phường Xuân Hòa

Theo đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Xuân Hòa trực thuộc Thành đoàn TPHCM với 67 tổ chức cơ sở Đoàn và 5.742 đoàn viên. Ban Chấp hành Đoàn phường Xuân Hòa gồm 13 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn phường gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường. Đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc Bảo Trâm giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường.

Ra mắt Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường Xuân Hòa

Tại chương trình, đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân đề nghị Ban Chấp hành Đoàn phường Xuân Hòa tập trung xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với yêu cầu đổi mới.

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân phát biểu tại chương trình

Đoàn phường cũng cần có phương thức, cách làm sáng tạo để có thể trở thành mô hình tham khảo và nhân rộng; đồng thời tăng cường liên kết, phối hợp các Đoàn phường giáp ranh, góp phần mở rộng sức lan tỏa của phong trào thanh niên.

Đồng chí Lê Thanh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đoàn phường Lê Thanh Bình cam kết, Đoàn phường Xuân Hòa sẽ tích cực tham gia, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đặc biệt là việc tiên phong trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng xã hội số, con người số.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn phường Xuân Hòa phát động toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên cùng chung tay, góp sức ủng hộ nhân dân Cuba.

CẨM TUYẾT